Invitación a las actividades protocolares por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo



La Municipalidad de El Bolsón invita a la comunidad, instituciones y medios de comunicación a participar de las actividades protocolares, religiosas y culturales en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La Municipalidad de El Bolsón invita a la comunidad, instituciones y medios de comunicación a participar de las actividades protocolares, religiosas y culturales en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.





En el año del Centenario de la ciudad, y en nombre del intendente Bruno Pogliano, se hace extensiva la invitación a acompañar esta importante jornada patria que contará con el siguiente cronograma:





* 10:00 hs: Acto Protocolar en el Anfiteatro Héroes de Malvinas.

* 10:45 hs: Te Deum en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

* 15:00 hs: Actividades culturales en el Polideportivo Municipal.





Desde el Municipio se convoca a toda la comunidad a ser parte de esta fecha tan significativa para la historia argentina, compartiendo una jornada de encuentro, memoria e identidad nacional.