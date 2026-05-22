Invitación a las actividades protocolares por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

Noticias Del Bolson mayo 22, 2026

La Municipalidad de El Bolsón invita a la comunidad, instituciones y medios de comunicación a participar de las actividades protocolares, religiosas y culturales en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

En el año del Centenario de la ciudad, y en nombre del intendente Bruno Pogliano, se hace extensiva la invitación a acompañar esta importante jornada patria que contará con el siguiente cronograma:

* 10:00 hs: Acto Protocolar en el Anfiteatro Héroes de Malvinas.
* 10:45 hs: Te Deum en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.
* 15:00 hs: Actividades culturales en el Polideportivo Municipal.

Desde el Municipio se convoca a toda la comunidad a ser parte de esta fecha tan significativa para la historia argentina, compartiendo una jornada de encuentro, memoria e identidad nacional.











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)