Río Negro quiere sumar varios títulos en los Juegos Epade

Los Juegos Epade, la tradicional cita patagónica de cada año llegará este viernes a su final y en la última jornada, Río Negro buscará sumar varios títulos, en casa, La Pampa y Neuquén.





En fútbol, este jueves, en Viedma, las chicas superaron 1-0 a Chubut y este viernes, desde las 12.30, en cancha de Sol de Mayo, se medirán con Neuquén en la gran final.

En básquet fue un lindo jueves con triunfo en semifinales en Viedma. Las chicas le ganaron 55-50 a Chubut y este viernes, desde las 14, buscarán la medalla de oro ante Neuquén.





En tanto, en masculino, el seleccionado rionegrino se impuso 72-56 a Santa Cruz y este viernes, desde las 17, estarán en la final ante La Pampa.

En voley, los dos seleccionados irán por el oro. En damas, las chicas superaron 3-1 a La Pampa y este viernes, en Santa Rosa, a las 15 jugarán por el oro ante Chubut.

En masculino, el seleccionado rionegrino le ganó 3-1 a Chubut y este viernes, también en Santa Rosa y a partir de las 17 horas irán por el título ante el local La Pampa.

En handball, en el estadio Ruca Che, en Neuquén, capital, las chicas le ganaron 27-21 a Santa Cruz y este viernes, desde las 13,30, jugarán la final ante Chubut.





En tanto, el combinado masculino perdió en semifinales ante Chubut 24-21 y este viernes irá por el bronce. Desde las 12 horas se medirá con La Pampa.

En mountain bike también fue una jornada muy positiva en Toay, La Pampa, para los seleccionados riionegrinos con dos podios en la prueba de cross country olímpico.





En damas, Delfina Karam Alan (36m02s) sumó el bronce con un excelente 3º puesto en suelo pampeano.

Priscila Rasgido llegó 6º; Ailén Tolosa se ubicó 8º y Camila Fernández San Román llegó 9º.

En caballeros, Santino Karam Alan (42m07s) también se subió al podio con un gran 3º puesto, ganando la medalla de bronce.

Ignacio Ávila arribó 5º; Joaquín Bautista Gil terminó 6º y Andy Zalazar finalizó 10º.

La clásica cita patagónica llega a su final y la provincia buscará tener un gran viernes buscando el oro en fútbol, básquet, voley y handball.Por el lado de los chicos, Río Negro se impuso por penales (3-2) a La Pampa luego de igualar sin tantos y este viernes, a las 14 horas, también en Sol de Mayo, irán por el título ante Chubut.