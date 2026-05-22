Motociclista cayó al intentar esquivar dos caballos sueltos sobre la Ruta 40

Un motociclista sufrió una caída luego de intentar esquivar a dos caballos que se encontraban sueltos sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1910, en un incidente que generó preocupación por el riesgo que representan los animales sueltos en la vía pública.

De acuerdo a la información brindada, el hecho se habría originado cuando dos equinos lograron soltarse luego de haber sido dejados atados con sogas. Según se indicó, los animales escaparon y terminaron sobre la calzada, convirtiéndose en un peligro para quienes circulaban por el sector.

En ese contexto, una persona que se desplazaba en motocicleta se encontró repentinamente con los caballos en plena ruta. Al intentar maniobrar para evitar impactarlos, perdió el equilibrio y terminó cayendo del rodado.





Además, se señaló que uno de los caballos se encontraba bajo tratamiento médico, un dato que también será tenido en cuenta al momento de evaluar las circunstancias del hecho.

Este tipo de episodios vuelve a poner en agenda la problemática de los animales sueltos en caminos y rutas, una situación que puede derivar en accidentes de gravedad tanto para conductores como para los propios animales. Afortunadamente, el motociclista logró evitar una colisión directa con los equinos, aunque la maniobra evasiva terminó provocando la caída.



