Olvidó la tarjeta en un cajero, un hombre vació la cuenta y quedó imputado. Viedma



El hecho ocurrió en una entidad bancaria de Viedma. La defensa oficial optó por no cuestionar los hechos en esta etapa, dado el peso de la evidencia fílmica.



En la audiencia que se realizó este lunes en el edificio del Poder Judicial de esta ciudad, el hombre fue acusado a título de autor, de conformidad con los artículos 45 y 173, inciso 15 del Código Procesal Penal.





Según relató la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 9 de enero pasado alrededor de las 21 en un cajero automático ubicado en una sucursal bancaria, y en esas circunstancias, el imputado habría utilizado la tarjeta de débito de dicha entidad perteneciente a otra persona, la cual había sido olvidada en el cajero por su nieta.





El sustento probatorio está conformado por la denuncia penal, las filmaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria donde se identificó al imputado en el lugar al momento del hecho, sumado a los informes de los movimientos de la cuenta.





El defensor oficial Camilo Curi no cuestionó los hechos ni la calificación legal. El juez de Garantías, Adrián Dvorzak tras escuchar a las partes, aceptó los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Yanina Estela, formuló cargos a un hombre por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjeta de débito, tras utilizar un plástico que había quedado olvidado en el cajero para retirar dinero de una cuenta personal ajena. Según la denuncia, habría sustraído 330 mil pesos.