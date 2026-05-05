Extienden la moratoria de ARSA: hasta cuándo podés pagar con quita total de intereses



Más de 6.400 usuarios ya regularizaron deudas. Extienden el plazo y siguen los beneficios con descuentos de hasta el 100% en intereses.

Más de 6.400 usuarios ya regularizaron deudas. Extienden el plazo y siguen los beneficios con descuentos de hasta el 100% en intereses.

La empresa Aguas Rionegrinas decidió extender el plazo de la Moratoria 2026 hasta el 15 de mayo, tras una respuesta masiva en toda la provincia.





En los últimos días, miles de usuarios se acercaron a regularizar su situación, lo que obligó incluso a ampliar horarios de atención en varias delegaciones.

Números que explican la decisión

El interés fue contundente: más de 5.400 vecinos optaron por cancelar su deuda al contado, mientras que otros 1.000 eligieron planes de pago en cuotas.





La alta concurrencia se reflejó especialmente el 30 de abril, cuando oficinas de Río Negro debieron extender su atención para responder a la demanda.





Qué beneficios siguen vigentes

Quienes aún no se sumaron todavía están a tiempo de acceder a importantes ventajas:





Pago al contado: 100% de descuento en intereses resarcitorios





Hasta 3 cuotas: 50% de descuento en intereses y financiación sin recargos





Estas condiciones buscan facilitar la regularización de deudas y aliviar la carga económica de los usuarios.





Cómo acceder a la moratoria

El trámite puede realizarse de distintas maneras:





Pago en efectivo en sucursales de Rapipago o Pago Fácil, con número de cuenta





Gestión online a través de la Oficina Virtual en la web oficial





Para planes en cuotas, la gestión debe hacerse de forma presencial en las delegaciones.





Una oportunidad que se agota

Desde Aguas Rionegrinas destacaron el compromiso de los vecinos y remarcaron que esta extensión será clave para que más usuarios puedan ponerse al día.





Con beneficios que incluyen quitas totales de intereses, la cuenta regresiva ya empezó.