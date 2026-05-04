Reconocimiento y reflexión en el Día del Brigadista: una temporada compleja y nuevos desafíos en la Comarca Andina

En el marco del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, que se conmemora cada 4 de mayo, el secretario de Bosques del Chubut, Abel Nievas, destacó el valor del trabajo conjunto entre brigadistas y analizó los desafíos que enfrenta la región en el combate del fuego.

Durante la jornada, que reunió a distintos servicios de la Comarca Andina, brigadistas de diversas provincias y del Servicio Nacional compartieron un espacio de encuentro y reconocimiento. “Es un momento donde nos juntamos y compartimos un espacio, palabras y el compañerismo que surge entre los servicios”, expresó Nievas.

El funcionario remarcó que el último verano fue “muy complejo”, con situaciones críticas que demandaron un gran esfuerzo del personal. “Hemos tenido que atravesar situaciones complejas con nuestros brigadistas y también con toda la ayuda que tuvimos de gente civil, que realmente fue muy necesaria”, señaló, subrayando además la importancia de avanzar en un encuadre formal para esos colaboradores.





En relación al contexto actual, Nievas puso el foco en el impacto del cambio climático: “Hoy vivimos mayores temperaturas, incendios con comportamiento durante la noche y sectores de montaña que deberían estar húmedos presentan condiciones similares a otros lugares”. En ese sentido, advirtió que estos escenarios generan nuevos desafíos en las estrategias de combate.

Respecto a la estructura del sistema, indicó que la provincia de Chubut cuenta con unos 250 brigadistas, de los cuales alrededor de 180 son combatientes activos en línea de fuego. El resto cumple funciones clave en áreas administrativas, logística y comunicaciones, destacándose el rol de los radiooperadores de terreno, una figura que se viene consolidando en los últimos años.





Finalmente, Nievas valoró el trabajo sostenido en materia de prevención y políticas públicas. Recordó los avances logrados desde la ley de reconocimiento del brigadista impulsada en 2004, la regularización del personal y el desarrollo de campañas en escuelas que hoy tienen alcance comarcal. “Se ha logrado unificar un mensaje y trabajar de manera coordinada, y eso hoy da sus frutos”, concluyó.

La jornada sirvió no solo para homenajear a quienes arriesgan su vida en cada incendio, sino también para reflexionar sobre el presente y proyectar un futuro con más herramientas, organización y compromiso colectivo.

Entrevista gentileza de Fernando Bonansea.