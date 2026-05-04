Convocan a elecciones en la Junta Vecinal del barrio Arrayanes





En el marco de la promoción de la participación ciudadana, se oficializó la convocatoria a elecciones de autoridades para la Junta Vecinal del barrio Arrayanes de El Bolsón. La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 008/2026, impulsada por los organismos locales correspondientes.

Según se informó, la fecha límite para la presentación de listas será el próximo 7 de mayo de 2026, instancia clave para quienes deseen postularse y formar parte de la conducción barrial.

En tanto, la jornada electoral se llevará a cabo el domingo 10 de mayo de 2026, en el horario de 10 a 16 horas. El lugar designado para la votación será en Los Ñires 4956, entre las calles Amancay y Chilca, dentro del barrio Arrayanes.

Desde lel concejo deliberante destacaron la importancia de la participación de los vecinos en este tipo de procesos democráticos, fundamentales para el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y la toma de decisiones a nivel barrial.

La convocatoria es impulsada en conjunto por el Concejo Deliberante y la Junta Electoral Municipal de El Bolsón, bajo el lema de fomentar una “ciudadanía activa” en la vida institucional de la comunidad.