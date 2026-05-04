Día del combatiente: reconocimiento y nueva ley para jerarquizar al SPLIF

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció en Bariloche que se ultiman los detalles para presentar el proyecto de ley que jerarquizará al SPLIF, otorgándole mayor autonomía y capacidad operativa. Lo hizo en el marco del Día del Combatiente de Incendios Forestales, donde además homenajeó a los brigadistas y destacó los resultados de la última temporada.

La iniciativa impulsada por Weretilneck apunta a fortalecer la prevención y la respuesta ante incendios en todo el territorio, consolidando al organismo con más recursos, mejor organización y mayor capacidad de acción. “El SPLIF tendrá la autarquía y la autonomía que necesita desde el punto de vista presupuestario, de los recursos humanos y de la administración”, expresó.

Weretilneck subrayó que el objetivo es dar un paso más en la organización del servicio, equiparándolo con otros organismos provinciales que ya cuentan con este tipo de estructura. “Hay instituciones en la provincia que tienen muchos años con esta organización. El SPLIF, por la complejidad que tiene, también debe avanzar en ese sentido”, sostuvo.

Reconocimiento y resultados de la temporada

Durante la jornada, el Gobernador puso en valor el trabajo de los combatientes y los resultados de la última temporada. “Les podemos decir a las y los vecinos que tienen una institución que los cuida, integrada por brigadistas que dan lo mejor para que no se pierda ni un metro de bosque, ni una vivienda, ni una vida”, afirmó.

“El primer ataque, la inmediatez, es lo que nos da el éxito. Este año en Bariloche tuvimos 120 incendios y perdimos solamente 9 hectáreas. En El Bolsón solo fueron 52 hectáreas y no perdimos ninguna vivienda. Esto es resultado del trabajo coordinado entre Provincia, Nación, municipios y bomberos. Venimos mejorando año a año en la capacidad de respuesta”, explicó Weretilneck.

Destacó que estos resultados son el logro del trabajo planificado y coordinado entre los distintos sectores, además de la decisión del Gobierno Provincial de incorporar tecnología y el compromiso de la comunidad en la prevención.

Entre los avances, se mencionó la incorporación de un helicóptero, tecnología satelital para el análisis del comportamiento del fuego, un avión de monitoreo permanente con tecnología de INVAP, nuevas unidades y sistemas de monitoreo con inteligencia artificial.

El rol de los brigadistas

El Intendente de Bariloche, Walter Cortes, también destacó el compromiso del Gobernador y el trabajo de los combatientes: “Es muy importante honrar en este día a los combatientes, porque son los que están al frente y trabajan con una entrega y una voluntad enormes”.

Por su parte, el jefe del SPLIF Central Bariloche, Nelson Leal, resaltó la exigencia de la tarea: “El trabajo de combatiente implica una gran entrega, asumir riesgos y una capacitación constante para responder con eficiencia y seguridad en cada desafío”.

Finalmente, Weretilneck valoró el compromiso, la prevención y el comportamiento sociales, fundamentales en la lucha contra incendios. “El comportamiento de la comunidad es clave en la prevención. Las medidas adoptadas, como la emergencia hídrica, tuvieron un impacto positivo. No se trata solo de reaccionar, sino de trabajar todo el año en prevención. Cuando hay conciencia social, los resultados son mejores. La prevención es una tarea compartida entre el Estado y la comunidad”, concluyó.

El Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales se conmemora cada 4 de mayo en homenaje a quienes arriesgan su vida en la lucha contra el fuego, en coincidencia con el Día de San Florián, patrono de los combatientes.