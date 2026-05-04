Desarrollo Humano refuerza su presencia en Bariloche con nueva delegación

El Gobierno de Río Negro inauguró una nueva subdelegación del Ministerio de Desarrollo Humano en San Carlos de Bariloche, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del Estado y facilitar el acceso de vecinas y vecinos a distintos programas y servicios.

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la inauguración junto al Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, en el SUM “Alberto Icare” del Barrio 106 viviendas, donde funcionará el nuevo espacio.

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de la apertura y remarcó que el principal desafío de la gestión es lograr que las decisiones lleguen de manera directa a la comunidad. “Esta delegación forma parte de una decisión clara de nuestro Gobierno, de estar cada vez más cerca de las vecinas y los vecinos. Queremos un Estado presente en el territorio, que acompañe, escuche y brinde respuestas concretas en cada barrio”, expresó.

“Estamos convencidos de que el Estado tiene que estar en el territorio, cerca de la gente. Esta delegación nos permite fortalecer esa presencia y seguir acompañando a cada vecino y vecina con respuestas concretas. Para nosotros es un gusto esta oficina porque nos permite estar más cerca de las vecinas y de los vecinos, que es la única misión que tenemos”, concluyó el Mandatario.

Por su parte, el Ministro Muena expresó que “estamos felices por esta inauguración, en la que trabajó muchísima gente. El Gobernador nos pidió estar cerca de la gente y estar presentes en el territorio para llegar a los barrios. Esta delegación ubicada en el corazón de los barrios altos es un claro ejemplo de ese compromiso, que cada vecino y vecina pueda acceder rápido y obtener una respuesta ágil”.

Asimismo, Muena destacó las numerosas gestiones que puede facilitar este nuevo espacio a toda la comunidad y agregó que “vamos a sumar mas vida a este barrio y a los alrededores, generando oportunidades y acompañando todas las actividades que la comunidad necesite.”

La subdelegación funcionará como un espacio integral de atención con servicios articulados junto a distintos organismos. Entre ellos, se destaca la implementación de una ventanilla única semanal, la posibilidad de realizar trámites del Registro Civil, clases de apoyo escolar y, próximamente, un consultorio destinado a la atención de personas con discapacidad.

A su turno, el Delegado del Ministerio de Desarrollo Humano en Bariloche, Maximiliano Iglesias,expresó que “para el Ministerio será un espacio sumamente productivo, porque vamos a tener una llegada directa a los barrios. Está pensado para agilizar trámites y estar más cerca de la gente” y agregó que“la idea es que podamos aprovecharlo al máximo, coordinando con distintas entidades gubernamentales para ofrecer servicios y acompañar en propuestas comunitarias”.

Aportes para instituciones locales

Durante el acto, el Gobierno provincial también realizó la entrega de aportes a instituciones y organizaciones de Bariloche por un monto superior a los $35 millones, destinados a fortalecer el trabajo comunitario, deportivo y social. Los fondos permitirán mejorar infraestructura, adquirir equipamiento y acompañar el desarrollo de distintas actividades en los barrios.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran clubes y organizaciones barriales que cumplen un rol clave en la comunidad, como el Club Atlético Independiente, el Club 3 de Mayo y asociaciones de barrios como Nahuel Hue, El Frutillar y Malvinas.

Acompañaron la inauguración los Intendentes de Comallo, Raúl Hermosilla, de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; legisladores y demás autoridades provinciales y locales.