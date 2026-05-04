Día del Brigadista Forestal: el testimonio de Domingo Sales, uno de los pilares en la creación del SPLIF en El Bolsón

En el marco del Día Internacional del Brigadista de Incendios Forestales, que se conmemora cada 4 de mayo, en El Bolsón la fecha adquiere un significado especial ligado a una historia de esfuerzo, compromiso y construcción colectiva. Uno de sus protagonistas es Domingo Sales, vecino destacado de la localidad y referente clave en los inicios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Durante una entrevista, Sales saludó a quienes forman y formaron parte del sistema de combate de incendios forestales: “Primero, un feliz día para todos mis compañeros, ex compañeros de trabajo y los compañeros actuales, los combatientes de incendios forestales”, expresó.

Al repasar los comienzos, recordó que el SPLIF como tal comenzó a gestarse a mediados de la década del 80: “El SPLIF nace a partir del ‘85, ‘86 como SPLIF ya”, explicó, destacando el impulso inicial de figuras como Francisco Ciarlo, del servicio forestal andino, y el rol fundamental de Bautista Mendioroz, creador de la ley de incendios forestales de Río Negro.

Sales también puso en valor el trabajo colectivo que permitió consolidar la institución: “Todo basado en el trabajo nuestro”, señaló, recordando además el acompañamiento de referentes como Guillermo Julio Albear, vinculado a la Corporación Nacional Forestal de Chile, y Norberto Rodríguez, de Bariloche, quienes aportaron a la estructuración del sistema.

Los inicios estuvieron marcados por la precariedad de recursos. “No teníamos nada. Era todo pala, hacha… las bombas no servían, mangueras no teníamos”, relató, graficando las dificultades con las que trabajaban las primeras brigadas. Incluso, mencionó que muchas veces debían esperar la disponibilidad de vehículos del área de bosques para poder salir a combatir incendios.

Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar los primeros equipamientos, como las motobombas gestionadas a través del Ministerio del Interior, lo que permitió mejorar la capacidad operativa. También recordó la creación de nuevas estructuras, como la brigada de General Conesa, que se organizó “desde cero” en un plazo de apenas dos meses junto a equipos de Bariloche y El Bolsón.

El crecimiento del SPLIF fue sostenido y hoy la realidad es muy distinta: cuenta con cientos de brigadistas, múltiples recursos y una estructura consolidada. Sin embargo, Sales destacó que ese desarrollo fue posible gracias al acompañamiento de la comunidad: “La población también trabajó mucho con nosotros. Los corralones nos donaban cosas para poder levantar la estructura”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que gran parte de la base del SPLIF fue construida con esfuerzo propio: “El edificio, todo el comienzo, fue trabajo nuestro”, indicó, valorando también el posterior apoyo gubernamental que permitió ampliar y fortalecer el servicio.

Finalmente, el histórico brigadista dejó un mensaje que une pasado y presente, destacando la importancia de vincular a las nuevas generaciones con quienes iniciaron el camino: “Me gustaría que un día nos convoquen para conocer a los combatientes nuevos y que los viejos podamos ir a visitarlos”, expresó.

En una jornada de reconocimiento, el testimonio de Domingo Sales no solo rescata la memoria del SPLIF en El Bolsón, sino que también pone en valor el compromiso de quienes, desde hace décadas, enfrentan el fuego para proteger los bosques y a la comunidad.