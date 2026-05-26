Quema fuera de control generó alarma en Paraje Entre Ríos

Momentos de preocupación y zozobra se vivieron durante la noche del lunes en el paraje Entre Ríos, en jurisdicción de Lago Puelo, a raíz de una quema que se salió de control y generó alarma entre los vecinos del sector, quienes observaron con preocupación la magnitud que alcanzaban las llamas.

Según informó el jefe de Protección Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, el incidente se registró en el interior de un aserradero ubicado en la zona de Paraje Entre Ríos, donde por causas que se intentan establecer una quema se descontroló, provocando un foco ígneo de importantes dimensiones.

De acuerdo a lo señalado por el funcionario, si bien la situación generó momentos de tensión entre los habitantes del lugar debido a la intensidad del fuego y la altura que alcanzaban las llamas, afortunadamente el episodio no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

La pronta respuesta permitió controlar el incendio antes de que pudiera propagarse hacia otros sectores o comprometer estructuras cercanas, evitando consecuencias más graves en una zona donde este tipo de incidentes genera especial preocupación por el riesgo que representa para viviendas, instalaciones productivas y el entorno natural.

El hecho volvió a poner sobre la mesa la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar quemas, incluso en épocas de menor riesgo, ya que factores como el viento o la acumulación de material combustible pueden derivar rápidamente en situaciones peligrosas.