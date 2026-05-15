Seminario Convivir con el fuego en el Bosque Andino Patagónico



Desde el SPLIF El Bolsón tuvimos la oportunidad de participar en el seminario “Convivir con el fuego en los bosques andino‑patagónicos - Manejo Integrado del fuego” organizado en Bariloche por la fundación The Nature Conservancy junto a voluntarios de distintos ámbitos. Desde el SPLIF El Bolsón tuvimos la oportunidad de participar en el seminario “Convivir con el fuego en los bosques andino‑patagónicos - Manejo Integrado del fuego” organizado en Bariloche por la fundación The Nature Conservancy junto a voluntarios de distintos ámbitos.





Nos tocó conocer distintas experiencias en torno al manejo integral del fuego en Patagonia Norte, experiencias de participación comunitaria. Además tuvimos la oportunidad de exponer a los presentes sobre el trabajo que realizamos para prevenir y prepararnos ante los incendios forestales con foco especial en el trabajo de reducción de combustibles y quemas prescritas.