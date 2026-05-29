UFASTA Bariloche abrió inscripciones para comenzar a estudiar en septiembre



Carreras de grado, tecnicaturas, ciclos complementarios y nuevos posgrados a distancia Carreras de grado, tecnicaturas, ciclos complementarios y nuevos posgrados a distancia









La Universidad FASTA sede Bariloche abrió una nueva etapa de inscripciones para el ingreso en Septiembre , una excelente oportunidad para quienes desean iniciar o retomar sus estudios universitarios en la segunda mitad del año.





La oferta académica incluye más de 40 carreras de pregrado, grado y posgrado, todas con modalidad a distancia, lo que permite a los estudiantes cursar sin horarios fijos y organizar sus propios tiempos. Los exámenes finales se rinden en la sede Bariloche.





Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes se inscriban durante junio y julio acceden a importantes descuentos en la matrícula de ingreso.





Entre las propuestas académicas se encuentran carreras como Tecnicatura en Acompañamiento terapéutico , Abogacía, Recursos Humanos,Ciberseguridad, Seguridad e Higiene, Contador Publico y distintas tecnicaturas y posgrados orientados a las demandas laborales actuales.





📌 Para más información se pueden visitar los siguientes sitios:





🌐 Carreras y posgrados: https://carrerasonline.ufasta.edu.ar 🌐 Cursos y diplomaturas: www.cecauf.com.ar









Consultas e inscripciones





📍Sede Bariloche: Av. Pioneros 38





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