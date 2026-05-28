Raíces Sureñas lleva la danza argentina a Estados Unidos y recibe reconocimientos por su trayectoria

El grupo de danzas folclóricas Raíces Sureñas, de El Bolsón, continúa desarrollando una intensa agenda cultural en Estados Unidos, donde sus integrantes participan de seminarios, presentaciones y actividades de intercambio destinadas a difundir las danzas tradicionales argentinas.

Desde territorio norteamericano, Andrés Ezcurra destacó el entusiasmo con el que vienen llevando adelante esta experiencia internacional, que comenzó la semana pasada y que ya los llevó a recorrer distintos estados y ciudades compartiendo su conocimiento sobre danza tradicional y malambo.

“Estamos participando de un seminario de danza y malambo que se llama Desde la Raíz”, explicó Ezcurra, al tiempo que detalló que las primeras actividades se desarrollaron en Queens, Nueva York, junto al grupo Río de la Plata. Posteriormente, la delegación viajó a Washington, donde trabajó con integrantes del grupo Renacer y participó del Festival Argentino realizado en esa ciudad.





Durante su paso por Washington, los representantes de Raíces Sureñas recibieron un reconocimiento por su trayectoria artística, una distinción que se sumó a otro homenaje obtenido durante una presentación realizada en Maryland. Además, fueron recibidos en la Embajada Argentina en Washington, un encuentro que permitió fortalecer los vínculos culturales y difundir el trabajo que realizan desde la Patagonia argentina.





La gira continuó esta semana en el estado de Utah, donde el grupo desarrolla nuevas actividades de formación y exhibición. Actualmente, los bailarines se encuentran trabajando en las ciudades de Provo y Salt Lake City, capital del estado, brindando seminarios y clases destinadas a agrupaciones locales interesadas en las expresiones culturales argentinas.





Entre las actividades programadas, Raíces Sureñas ofreció capacitaciones al grupo Puentes Culturales de Salt Lake City y también desarrollará jornadas de formación con otra agrupación de Provo. Asimismo, participará de un nuevo Festival Argentino que se llevará a cabo durante el próximo fin de semana.

Uno de los momentos más destacados de la visita fue el acercamiento con la Universidad Brigham Young (BYU), ubicada en Provo. Allí se avanzó en la planificación de futuras actividades académicas y culturales vinculadas a la difusión del folclore nacional. Según adelantó Ezcurra, existe la posibilidad de concretar en septiembre una clase y una muestra de danzas argentinas destinadas a estudiantes de esa institución.





La gira representa una importante oportunidad para proyectar el trabajo cultural que desde hace años desarrolla Raíces Sureñas en El Bolsón y la Comarca Andina, llevando las tradiciones argentinas a nuevos escenarios internacionales y fortaleciendo el intercambio entre comunidades a través de la música, la danza y las costumbres populares.