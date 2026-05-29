Una vivienda fue destruida por un incendio en Rinconada de Nahuelpan

Una vivienda de construcción mixta resultó prácticamente destruida por un incendio registrado durante la mañana de este viernes en la zona de Rinconada de Nahuelpan. El siniestro movilizó a personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que trabajó en el lugar para extinguir las llamas y evitar su propagación.

Según informó el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, la emergencia fue reportada alrededor de las 10:30 a través del sistema de emergencias 911, luego de que se advirtiera una importante columna de humo en el sector.

Tras el alerta, se despachó una primera unidad de ataque forestal, seguida por una unidad cisterna. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya había afectado gravemente a la estructura.

“Nos encontramos con una vivienda totalmente consumida, casi en su totalidad”, explicó Navarro al brindar detalles del operativo.

La vivienda afectada era una construcción mixta de aproximadamente siete metros por siete metros, de una sola planta. Los equipos de emergencia trabajaron en la extinción del incendio mientras personal policial brindó seguridad en el sector.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes de la vivienda. No obstante, durante las tareas de combate del fuego, uno de los bomberos sufrió una luxación de hombro y debió recibir atención médica en el Hospital de Área de El Bolsón.

El jefe del cuerpo activo indicó que el voluntario se encuentra en buen estado de salud y ya había regresado a la central de bomberos tras ser evaluado por los profesionales médicos.

Respecto al origen del incendio, Navarro señaló que hasta el momento no existen precisiones sobre las causas que provocaron el siniestro. Las actuaciones y pericias correspondientes quedaron a cargo de la Policía, que deberá determinar cómo se inició el fuego.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona debido a la magnitud de las llamas y a las pérdidas materiales registradas, ya que la vivienda sufrió daños prácticamente totales.