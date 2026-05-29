IPROSS: 6.500 afiliados con discapacidad cuentan con cobertura total

A través de una red de prestaciones, la obra social rionegrina sostiene una de las inversiones de mayor impacto humano dentro del sistema de salud. En términos generales, representa un esfuerzo promedio cercano a los $185.000 mensuales por afiliado, aunque cada cobertura se define según la necesidad concreta.





En este marco, el IPROSS garantiza cobertura al 100% en prestaciones vinculadas a discapacidad, conforme a los valores establecidos por el nomenclador nacional, permitiendo el acceso a servicios esenciales, tratamientos especializados y dispositivos de apoyo fundamentales para la calidad de vida de miles de personas.

La cobertura contempla acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, enfermería y residencias para adultos mayores mediante reintegros, además de internación domiciliaria, cuidados paliativos, transporte especializado, centros de día, centros educativos terapéuticos, comunidad terapéutica, rehabilitación, soporte nutricional, provisión de pañales e insumos, entre otras prestaciones adaptadas a cada necesidad.





Se trata de un acompañamiento integral que abarca desde apoyos fundamentales para la vida cotidiana y la autonomía personal hasta situaciones de altísima complejidad que requieren atención intensiva, seguimiento profesional permanente y equipamiento especializado.





En algunos casos, el acompañamiento incluye dispositivos de atención domiciliaria compleja con enfermería las 24 horas, asistencia respiratoria, terapias de rehabilitación y equipamiento médico específico, permitiendo que afiliados con cuadros severos puedan continuar sus tratamientos en sus hogares, con mejores condiciones de cuidado y contención.





Las prestaciones vinculadas a discapacidad representan una de las áreas de mayor sensibilidad dentro del sistema de salud, no solo por el volumen de cobertura que implican, sino porque requieren continuidad, seguimiento sostenido y respuestas adaptadas a cada situación particular.

Este nivel de cobertura es posible a partir de una administración responsable de los recursos del Instituto, orientada a priorizar aquellas prestaciones que tienen impacto directo en la salud y calidad de vida de los afiliados. En ese sentido, el fortalecimiento de estas coberturas forma parte de una política sostenida del Gobierno de Río Negro, que impulsa un sistema de salud más accesible, cercano y con capacidad de respuesta frente a las necesidades más complejas.





Detrás de cada prestación existe un trabajo permanente de evaluación, articulación con prestadores, seguimiento técnico y acompañamiento a las familias, con el objetivo de garantizar respuestas concretas en procesos que muchas veces demandan atención constante.





A través de su red territorial en toda la provincia, el Ipross continúa consolidando una política de acompañamiento integral, reafirmando el compromiso de destinar recursos donde más se necesitan y sostener prestaciones esenciales para miles de familias rionegrinas.





Desde el IPROSS se continúa trabajando para fortalecer estas coberturas y sostener una política de acompañamiento integral que permita brindar respuestas concretas a miles de afiliados en toda la provincia.

Con una inversión promedio superior a los $1.200 millones mensuales, el IPROSS garantiza cobertura integral, tratamientos y acompañamiento a unos 6.500 afiliados con discapacidad en toda la provincia. Esta política permite sostener prestaciones al 100% y dar respuesta a situaciones de alta complejidad, con impacto directo en la calidad de vida de miles de familias rionegrinas.