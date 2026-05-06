Unter profundiza el reclamo salarial y cuestiona al Gobierno provincial: “Los salarios alcanzan cada vez para menos”



En el marco de la segunda jornada de paro y protesta docente impulsada por Unter en Río Negro, dirigentes sindicales de la región volvieron a reclamar mejoras salariales, actualización del ítem de ubicación y respuestas urgentes ante la compleja situación económica que atraviesan trabajadores de la educación y familias de la Comarca Andina. Las declaraciones fueron realizadas por Lisandro Ciabaglia y Aníbal Fernández, quienes cuestionaron además las afirmaciones del Gobierno provincial respecto a la situación salarial de la docencia rionegrina. En el marco de la segunda jornada de paro y protesta docente impulsada por Unter en Río Negro, dirigentes sindicales de la región volvieron a reclamar mejoras salariales, actualización del ítem de ubicación y respuestas urgentes ante la compleja situación económica que atraviesan trabajadores de la educación y familias de la Comarca Andina. Las declaraciones fueron realizadas por Lisandro Ciabaglia y Aníbal Fernández, quienes cuestionaron además las afirmaciones del Gobierno provincial respecto a la situación salarial de la docencia rionegrina.





Durante la jornada de lucha, los referentes sindicales señalaron que uno de los principales reclamos tiene que ver con el incremento del ítem de ubicación, un adicional que busca compensar el alto costo de vida en zonas turísticas como El Bolsón y el resto de la región andina.





Lisandro Ciabaglia explicó que este pedido viene siendo planteado desde el año pasado y recordó que otras regiones de Río Negro ya recibieron actualizaciones en ese concepto salarial. “El año pasado se aumentó la ubicación a escuelas del valle y de la costa. Este año se le aumentó a Bariloche un 20%, así que desde El Bolsón venimos planteando que en la zona Andina Sur también hay que darle un refuerzo salarial porque los alquileres y el costo de vida aquí son muy altos”, sostuvo.





En ese sentido, remarcó que la situación económica en la región es crítica y consideró injusto que el beneficio haya alcanzado a otras localidades andinas y no a El Bolsón. “No corresponde que se los hayan dado a unos y a otros no”, afirmó.





Los dirigentes también respondieron a las declaraciones oficiales que aseguran que los docentes rionegrinos se encuentran entre los mejores pagos del país. Para Ciabaglia, esa afirmación “no refleja la realidad”. Según detalló, “el año pasado la inflación fue del 31% y el aumento del cargo testigo, del maestro de grado, fue del 20%. Es decir que aún sumando la recomposición de este año, no llegamos a cubrir la pérdida salarial del año pasado”.





Además, remarcó que el índice inflacionario oficial tampoco representa el costo de vida real en la región andina. “Estamos hablando de una canasta mínima que supera los dos millones de pesos en esta zona”, indicó.





Respecto al impacto que tendría la actualización del ítem de ubicación, Ciabaglia explicó que representa aproximadamente un 20% de la masa salarial total y que se calcula sobre el básico docente, teniendo en cuenta además la antigüedad. “Es un porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje, por lo tanto el impacto es importante”, señaló.





Por su parte, Aníbal Fernández, secretario de Unter Regional, aseguró que la situación económica de la docencia “es cada vez más delicada” y sostuvo que el problema no se limita únicamente al reclamo de ubicación. “No es el único aumento que estamos esperando. Este es un reclamo particular de la zona de El Bolsón, pero también estamos esperando una recomposición salarial para toda la docencia rionegrina”, expresó.





Fernández describió un panorama marcado por el endeudamiento de las familias y la pérdida constante del poder adquisitivo. “Más allá de los números fríos que aparecen en las planillas, la realidad es que venimos perdiendo desde hace años contra el costo de vida real, contra el supermercado, los alquileres y los servicios. Los salarios alcanzan cada vez para menos”, manifestó.





El dirigente sindical agregó que muchos trabajadores deben tomar decisiones extremas para llegar a fin de mes. “Hay gente que tiene que decidir entre atenderse médicamente porque la obra social no responde, comprar comida o pagar el alquiler. Hay familias que todos los meses tienen que pedir más tiempo para poder pagar”, lamentó.





Además, aseguró que esta situación también se refleja dentro de las escuelas. “Lo vemos con nuestras infancias. Muchos chicos llegan mal alimentados y mal abrigados porque las familias están atravesando una situación muy difícil”, sostuvo.





En relación a las actividades previstas para las próximas horas, Fernández confirmó que los docentes continuarán acompañando distintas manifestaciones junto a otros sectores estatales. Entre ellas, la tradicional marcha de jubilados y jubiladas que se realiza semanalmente en El Bolsón, además de otras movilizaciones en Lago Puelo junto a trabajadores de diferentes provincias que atraviesan problemáticas similares vinculadas a salarios y paritarias.





Finalmente, el referente de Unter también expresó preocupación por los incidentes ocurridos durante una movilización provincial en Cipolletti, donde denunció situaciones de represión. “Volvieron a pasar cosas que hacía tiempo no ocurrían en Río Negro, pero que sí empezaron a verse en otras provincias”, concluyó.