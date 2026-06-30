Celos, violencia y un crimen: investigan un homicidio y un intento de femicidio que conmocionan a Costa del Lepá

Un dramático episodio de violencia ocurrido en el paraje Costa del Lepá, en jurisdicción de Gualjaina, mantiene en plena investigación al Ministerio Público Fiscal de Esquel, luego de que un hombre asesinara a un vecino de 69 años, agrediera brutalmente a su pareja y posteriormente intentara quitarse la vida de un disparo en la cabeza.

La causa es encabezada por el fiscal general Fidel González y la funcionaria Lucía Estuardo, quienes junto a profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito se trasladaron hasta el lugar para coordinar las diligencias investigativas. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría de Gualjaina y la División Criminalística.

De acuerdo con la información brindada por el jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, la investigación permitió reconstruir que el agresor, un hombre de aproximadamente 40 años oriundo de Cholila, mantenía una relación de pareja desde hacía unos tres meses con la mujer, a quien sometía a un constante control y situaciones de violencia.

Según detalló el comisario, el hombre revisaba de manera permanente el teléfono celular de la víctima, le impedía mantener contacto con familiares y amigos y manifestaba una fuerte obsesión con un vecino de 69 años, a quien acusaba, sin fundamentos, de mantener una relación con la mujer.

La situación se agravó cuando la víctima decidió poner fin a la relación y abandonar el domicilio durante algunos días. Sin embargo, al regresar el domingo por la tarde para retirar pertenencias, el agresor la encerró y la golpeó. Pese a la violencia sufrida, la mujer logró escapar y se dirigió hasta la Comisaría de Gualjaina, donde radicó una denuncia por lesiones y amenazas agravadas en el marco de un caso de violencia de género.

A primera hora del lunes, efectivos policiales acompañaron a la denunciante nuevamente al establecimiento rural para que pudiera retirar su ropa y otros elementos personales. Al llegar al lugar, los uniformados observaron al hombre en el patio portando un fusil. Frente a la presencia policial, el agresor se disparó en la cabeza.

Los efectivos actuaron de inmediato para brindarle los primeros auxilios y solicitaron una ambulancia que lo trasladó al Hospital Zonal de Esquel. Allí fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, pronóstico reservado y bajo custodia policial.

Mientras aseguraban el lugar, los policías inspeccionaron la vivienda del vecino que había sido señalado reiteradamente por el agresor. En el interior de la casa encontraron al hombre de 69 años sin vida, con heridas provocadas por arma de fuego. Los investigadores determinaron que había sido asesinado antes de la llegada de la comitiva policial.

La principal hipótesis que maneja la investigación es que el crimen estuvo motivado por los celos y el control que el agresor ejercía sobre su pareja. La Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar todas las circunstancias que rodearon este violento episodio que conmocionó a la comunidad de Costa del Lepá y la región.

EQS Notas

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