Comunicado de prensa: “Amenaza de tala de cipreses vivos por parte de la secretaria de ambiente en la construcción del Portal Confluencia”

La obra “Portal Confluencia” se emplazará en el acceso troncal al Área Natural Protegida Rio Azul Lago Escondido (ANPRALE) a escasos metros de las márgenes del Rio Azul lo cual agudiza las posibilidades de contaminación de sus aguas. Los primeros avances de la obra atestiguan el inminente apeo de más de una docena de cipreses jóvenes vivos. Los mismos ya cuentan con el daño ocasionado por la marcación con quita de corteza, pintado e impacto de martillo oficial. Además el diseño de la infraestructura del “Portal” se presenta con rasgos de estética foránea, sin contemplar valores regionales e identitarios propios de la zona y de la idiosincrasia cultural.





El diseño y materiales para su construcción distorsionan y alteran el entorno natural que se dice querer preservar y resguardar. Estas condiciones alertadas por vecinos y vecinas ponen en tensión los objetivos y propósitos que son enunciados por la secretaria de ambiente en los términos de “Cuidado, preservación y conservación”. Según las palabras de la propia secretaria de Ambiente, la Sra. Judith Jiménez durante la apertura de los sobres de la presentación de la futura obra: “…el objetivo es que las construcciones se adapten al ambiente y no al revés.” (Diciembre 2025, casa del bicentenario, El Bolsón).









Viendo los avances, queda en evidencia que los enunciados dichos en aquella presentación han quedado en el olvido. Hoy los inicios de obra ponen en evidencia las contradicciones que surgen del mismo discurso de la secretaria de ambiente, que debería velar por el cuidado, protección y restauración del bosque que en enero de 2025 sufrió las consecuencias del incendio “Confluencia”, iniciado dentro del área natural bajo la responsabilidad de control, organización y prevención de dicha secretaria. Las solicitudes de vecinos y vecinas en el marco de las desbordadas temporadas estivales previas a enero 2025 no han sido acompañadas en su momento de las respuestas esperadas, y las consecuencias son de público conocimiento.





Estas solicitudes no solo han sido realizadas solo por pobladores, prestadores turísticos y visitantes, sino que además han sido expresadas por los propios técnicos y agentes que han trabajado en el área. Vecinos y vecinas que hemos vividos las consecuencias del fuego solicitamos se reconsidere los diseños planteados, se disponga de instancias participativas para el acuerdo y consenso de la obra “Portal Confluencia”, se respete la permanencia de los ejemplares vivos de ciprés de la cordillera y se lleve adelante el desarrollo de la obra a escasos metros del diseño original con la quita de especies exóticas (pinos). Como comunidad ya hemos solicitado mediante pedido de informe los estudios de impacto ambiental de la obra Portal Confluencia y nos encontramos a la espera de la reconsideración de evitar la pérdida de ejemplares vivos de especies nativas que sobrevivieron al fuego.































Cuidar del bosque es tarea y responsabilidad compartida, es acuerdo y consenso entre organismos gubernamentales y la comunidad. Pobladores y pobladoras del paraje rural Mallín Ahogado.



Pobladores y pobladoras del paraje rural Mallín Ahogado, junto a organizaciones y agrupaciones que adhieren, queremos poner en conocimiento a la comunidad, instituciones, funcionarios y medios de comunicación lo siguiente: el inicio de la obra “Portal Confluencia” amenaza a más de una docena de cipreses vivos (austrocedrus chilensis) especie nativa y protegida, declarada “Árbol emblemático” en la provincia de Rio Negro según Ley N° 3386.