Punto Río Negro impulsa la producción y la identidad provincial

La propuesta, impulsada por la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, está orientada a generar espacios de promoción, capacitación, vinculación y comercialización para productores, elaboradores, emprendedores, cocineros, artesanos y referentes del sector gastronómico provincial.





Entre las principales acciones desarrolladas se destacan la participación en eventos de alcance nacional como Caminos y Sabores, Expo Rural y BALC, así como la presencia en propuestas provinciales como la Fiesta de la Vendimia y la Feria Semilla. Estas instancias permitieron ampliar la visibilidad de los productos rionegrinos, generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de emprendedores y empresas en mercados estratégicos.





A través de esta agenda participaron más de 200 productores agroalimentarios, elaboradores, cocineros, artesanos, bartenders y emprendedores de toda la provincia, promoviendo el encuentro entre quienes producen, comercializan y consumen productos con identidad rionegrina.

Uno de los proyectos más destacados fue la creación de los Festivales Punto Río Negro en Las Grutas y Cipolletti, una propuesta innovadora que integró en un mismo espacio producción, gastronomía, turismo, cultura y comercialización. El objetivo fue generar experiencias que permitieran mostrar el potencial productivo de la provincia y acercar al público la diversidad de productos, sabores y emprendimientos rionegrinos.





Como parte de esta iniciativa se incorporó el Mercado de Frutas y Verduras, un espacio destinado a acercar la producción frutihortícola provincial al consumidor, promoviendo la comercialización directa y poniendo en valor el trabajo de productores rionegrinos. La propuesta permitió ampliar la participación de productores locales dentro de los festivales y acercar al público una oferta representativa de la diversidad productiva de Río Negro.





Las dos ediciones del festival convocaron a más de 20.000 personas y generaron un impacto económico estimado en $500 millones. La propuesta integró por primera vez en un mismo espacio producción, gastronomía, turismo, cultura y comercialización, fortaleciendo la visibilidad de emprendedores y productores de toda la provincia.

La formación también ocupó un lugar central dentro de la estrategia de Punto Río Negro. En ese marco se realizaron dos ediciones del Seminario Punto Río Negro, que reunieron a más de 600 estudiantes y docentes de Bariloche, Lamarque, San Antonio Oeste y Viedma. Los encuentros abordaron temáticas vinculadas a la gastronomía, la producción regional y las oportunidades de desarrollo asociadas a la identidad territorial.





Asimismo, se impulsó el 1º Foro de Identidad Gastronómica “Origen y Evolución”, realizado en Quinta Sur de General Roca, que reunió a más de 100 emprendedores, cocineros, productores, instituciones educativas y referentes del sector. El encuentro permitió reflexionar sobre el presente y el futuro de la gastronomía rionegrina, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de una identidad basada en los productos y saberes de la provincia.





Como complemento de estas acciones, se continuó fortaleciendo el Mapa Interactivo de Productores y Elaboradores de Río Negro, una herramienta digital que actualmente cuenta con 240 registros de productores primarios y elaboradores con valor agregado, permitiendo visibilizar la oferta productiva provincial y facilitar el acceso a información georreferenciada.

Punto Río Negro se consolida como una herramienta estratégica para promover la producción local, fortalecer la comercialización y poner en valor la identidad productiva y gastronómica de la provincia, a través de una agenda de acciones desarrollada en distintas regiones de Río Negro con el acompañamiento a más de 200 productores, emprendedores y referentes de la gastronomía provincial.A través de cada una de estas iniciativas, Punto Río Negro continúa fortaleciendo la producción local, promoviendo la gastronomía regional y generando espacios de encuentro que contribuyen al desarrollo económico y a la construcción de una identidad provincial basada en el valor de lo que Río Negro produce.