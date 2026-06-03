El Gobierno de Chubut destina más de $ 470 millones para renovar el armamento policial

El gobierno del Chubut avanza con un desembolso millonario orientado a fortalecer la capacidad operativa y logística de las fuerzas de seguridad provinciales. A través de la estructura administrativa de la Jefatura de Policía se oficializó un llamado a licitación que contempla la compra de un importante lote de armas de fuego de puño con un presupuesto oficial fijado en $ 471 millones.





La decisión administrativa confirmada mediante el boletín oficial establece que la inversión está destinada de manera exclusiva a la adquisición de 600 pistolas calibre 9 milímetros.





Este armamento conforma la herramienta de dotación estándar que utilizan diariamente los efectivos en sus tareas de patrullaje urbano y prevención del delito a lo largo de todo el territorio chubutense.

Renovación táctica y plazos ajustados

El requerimiento técnico del pliego marca una división estratégica en la compra diseñada por las autoridades. Del lote total exigido por la cartera de Seguridad y Justicia, 400 unidades deberán responder a un diseño tradicional y las 200 restantes tendrán que ajustarse a un formato compacto.





Esa diferenciación de calibres y modelos evidencia la necesidad de adaptar el equipo a los distintos roles y dinámicas de intervención que afrontan los agentes en la calle.





La definición del proceso administrativo

El cronograma estipulado por las autoridades provinciales indica que las ofertas de las empresas de seguridad y armería interesadas se recibirán en el Área de Finanzas de la Jefatura de Policía hasta el próximo 17 de junio.





Ese mismo día por la mañana se concretará el acto formal de apertura de sobres en la Sala de Situación de la institución en la ciudad de Rawson. Allí los funcionarios evaluarán las propuestas económicas presentadas para definir qué empresa se quedará con la millonaria provisión que renovará el poder de fuego de la policía provincial.

El Ministerio de Seguridad y Justicia abrió una licitación pública para adquirir 600 pistolas calibre 9 milímetros. La partida presupuestaria busca reequipar a la fuerza provincial en el corto plazo con armamento tradicional y de formato táctico compacto.