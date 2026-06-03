Instalaron una estación nivológica en el Hielo Azul para fortalecer el monitoreo de nieve y glaciares



El Departamento Provincial de Aguas (DPA), en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, instaló una nueva estación nivológica en la base del glaciar Hielo Azul, una herramienta que permitirá obtener información más precisa sobre la acumulación de nieve en la cordillera y su impacto en los caudales de los ríos y arroyos de la región. El Departamento Provincial de Aguas (DPA), en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, instaló una nueva estación nivológica en la base del glaciar Hielo Azul, una herramienta que permitirá obtener información más precisa sobre la acumulación de nieve en la cordillera y su impacto en los caudales de los ríos y arroyos de la región.





La instalación se concretó durante la semana pasada y forma parte de una serie de acciones que el organismo provincial viene desarrollando desde hace más de dos décadas para estudiar la evolución de los glaciares de la cordillera rionegrina y el comportamiento de los recursos hídricos en la región andina.

El delegado del Departamento Provincial de Aguas, Matías Torman, explicó que la nueva estación permitirá contar con datos más precisos tanto durante la temporada invernal como en verano.





“Es una estación nivológica que se instaló la semana pasada. Este es un trabajo en conjunto entre el DPA y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Se pudo instalar en la base del glaciar Hielo Azul, así que eso nos va a permitir tener datos más certeros de lo que es nieve y caudales tanto en invierno como en verano”, señaló.

La incorporación de este equipamiento busca fortalecer el monitoreo permanente que se realiza sobre las reservas de agua de montaña, un aspecto cada vez más relevante frente a los cambios climáticos observados en las últimas décadas. La información que genere la estación permitirá conocer con mayor precisión cuánta nieve se acumula cada temporada y cómo esa acumulación influye posteriormente en el aporte de agua a las cuencas durante los meses de deshielo.





Torman destacó que este nuevo sistema también complementa los trabajos de investigación que el organismo provincial viene desarrollando desde hace años sobre los glaciares de la región.





“Esto ayuda a complementar todos los trabajos que nosotros venimos haciendo año a año con el tema de medición de glaciares. Básicamente está centrado en esto, un trabajo que viene haciéndose desde hace más de dos décadas todos los años para ver cómo es la evolución o la retracción de los glaciares”, explicó.





Los estudios realizados por el área de Hidrometeorología del DPA incluyen relevamientos periódicos de los glaciares Hielo Azul y Perito Moreno, dos de los principales cuerpos de hielo de la cordillera rionegrina. Estas mediciones permiten evaluar año tras año el comportamiento de los glaciares y determinar si presentan avances, estabilidad o procesos de retroceso.





Consultado sobre los resultados de los últimos relevamientos, Torman indicó que la información aún se encuentra en etapa de análisis.





“De las últimas mediciones, el área de Hidrometeorología hizo el relevamiento de lo que es el Perito Moreno y el Hielo Azul. Eso todavía está en gabinete”, señaló, adelantando que los resultados serán dados a conocer una vez concluido el procesamiento de los datos obtenidos en terreno.





La nueva estación nivológica forma parte de la ampliación de la red de monitoreo que se desarrolla en distintos sectores de la cordillera y permitirá mejorar las estimaciones hídricas, optimizar el seguimiento de los recursos naturales y generar información estratégica para la planificación y gestión del agua en toda la región andina.





La iniciativa cobra especial importancia en un contexto donde los efectos del cambio climático generan cada vez mayor interés sobre la evolución de los glaciares y la disponibilidad futura de agua dulce. En ese sentido, los datos que se obtengan a través de esta estación serán fundamentales para comprender el comportamiento de la nieve, los procesos de deshielo y su incidencia sobre las cuencas que abastecen a poblaciones, actividades productivas y ecosistemas de toda la Comarca Andina.