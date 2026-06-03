Ataque de un puma: el lamento por la matanza de ovejas en un campo cercano a Sierra Colorada.

El hecho ocurrió en el campo "La Calandria", donde la familia de Belén Miles cría animales desde hace décadas. Lo que más sorprendió a los propietarios fue que el ataque se produjo prácticamente al lado de la vivienda.





"Ya se había visto un puma en la zona hace algunas semanas, incluso hubo imágenes de uno llevando un carnero cerca de la ruta hacia Los Menucos, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar tan cerca, hasta la casa. El daño lo hizo adentro del corral", relató Miles en conversación con Radio Noticias, durante el programa El Radar.





La productora explicó que el corral atacado se encuentra a menos de 200 metros de la vivienda familiar. En esta línea, señaló: "Se metió en el corral y mató todas las ovejas. Eran 30 y quedaron dos heridas. Vamos a ver si las podemos salvar, pero si no, no quedaría ninguna".





Una pérdida construida durante años

Detrás de cada animal había una historia de esfuerzo. Según contó la ganadera, muchas de las ovejas habían sido criadas a mamadera luego de ser rescatadas de otros establecimientos afectados por la sequía.





"No es un campo grande. Las teníamos para consumo propio y para seguir criando. Muchas las criamos de guachas, a leche, porque otros productores nos acercaban corderitos que sus madres abandonaban. Fue un trabajo de años", explicó con resignación.





La familia mantiene principalmente una majada de chivas heredada de generaciones anteriores. En esta oportunidad, esos animales lograron salvarse porque permanecían en un sector completamente cerrado. Al respecto, apuntó: "Las chivas estaban en un corral con techo y puertas. Se salvaron porque estaban resguardadas. Ahora lo único que nos queda es seguir cuidándolas".





El ataque ocurrió en silencio





Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la forma en que actuó el depredador. Aunque los perros alertaron durante la noche, nadie imaginó que se trataba de un puma dentro del corral.





"Tenemos perros y estuvieron ladrando. El peón salió a ver qué pasaba, pero no escuchó nada raro. Después volvió a salir porque pensó que podían estar robando y ahí alcanzó a ver al animal saltando el corral. Ya no pudo hacer nada", recordó.





Según explicó, quienes conocen el comportamiento de estos animales aseguran que suelen desplazarse y atacar prácticamente sin emitir sonidos.





Más allá de la pérdida económica, la productora manifestó preocupación por la proximidad del ataque con sectores transitados por vecinos y turistas. "Estamos muy cerca del pueblo y de la Ruta 23. Hay gente que sale a caminar por los cerros y a recorrer la zona. También por eso es importante que se conozca lo que pasó y que la gente tome precauciones", indicó.





Miles también expresó su frustración por la falta de mecanismos para denunciar este tipo de situaciones o recibir algún tipo de asistencia. En esa línea, remarcó: "No tenemos dónde hacer un reclamo. Acá en la localidad no hay un lugar donde acudir después de una pérdida como esta" y agregó: "Nos dijeron que el puma vuelve, así que vamos a tener que conseguir trampas y reforzar el cuidado de las chivas. Nunca pensamos que íbamos a pasar por algo así".





"Es cuestión de tiempo y volver a empezar. Para muchos tal vez no eran tantas ovejas, pero para nosotros significaban muchísimo. Uno se acostumbra a los animales y les toma cariño. Ahora habrá que empezar otra vez", concluyó.

Lo que parecía una amenaza lejana se convirtió en una escena devastadora para una familia de Sierra Colorada.Un ataque de un puma en un campo, ubicado a cinco kilómetros de Sierra Colorada, generó un gran dolor y preocupación en la región rural. El felino ingresó durante la noche a un corral y mató a 28 ovejas, mientras que otras dos quedaron gravemente heridas.