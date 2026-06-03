A diez años de Ni Una Menos, convocan a marchar en Lago Puelo para reclamar por los derechos de mujeres y diversidades

En el marco de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, que este 3 de junio cumple diez años desde aquella histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, organizaciones sociales, sindicales, feministas y de la diversidad sexual de la Comarca Andina convocaron a una marcha que se realizará esta tarde en Lago Puelo.





La convocatoria surge en un contexto de profunda preocupación y conmoción por los recientes casos de femicidios y hechos de violencia contra mujeres ocurridos en distintos puntos del país. Bajo consignas como “No es un piropo, es acoso” y con el reclamo permanente por una vida libre de violencias, la movilización buscará visibilizar una problemática que continúa cobrando víctimas en todo el territorio nacional.





Aldana Majdanski, integrante del área de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER, expresó la preocupación que atraviesa a las organizaciones que vienen trabajando en la convocatoria y destacó la importancia de mantener vigente el reclamo social.





“Estamos conmovidas. Con la Asamblea Transfeminista Comarcal venimos trabajando para el día 3 de junio para hacer una marcha. Convocamos a todas las organizaciones de la comarca a conjuntarnos en Lago Puelo, ya que es miércoles y nos juntamos con los jubilados y jubiladas que están luchando todos los miércoles desde hace mucho tiempo”, señaló.





La referente explicó que la decisión de concentrarse junto a otros sectores sociales responde a la necesidad de fortalecer las luchas colectivas y construir espacios de unidad frente a las distintas problemáticas que afectan a la sociedad.





“Decidimos que era una buena oportunidad para estar todas juntas, todos juntos. La verdad es que lo planeamos sin pensar en esto que estuvo pasando en los últimos días. Estamos muy conmovidas y angustiadas. Por eso invitamos a las docentes a marchar, a hacernos presentes. Es la única manera de poder reivindicar nuestros derechos”, manifestó.









La actividad comenzará a las 16 horas en la plaza central de Lago Puelo. Allí se realizará la lectura de documentos elaborados por integrantes de la Asamblea Transfeminista Comarcal y posteriormente se llevará adelante una movilización por las calles de la localidad.









“Convocamos a las 16 horas para juntarnos a hacer lectura de documentos que estuvieron armados por las chicas y diversidades que estamos en la asamblea y después marchar juntas en Lago Puelo”, detalló Majdanski.





La dirigente también hizo referencia al rol de la Justicia frente a los casos de violencia de género y femicidios, cuestionando las respuestas institucionales que muchas veces llegan tarde o resultan insuficientes para proteger a las víctimas.









En ese sentido, sostuvo que persisten estructuras judiciales que continúan reproduciendo prácticas patriarcales y que no siempre logran brindar respuestas adecuadas ante situaciones de riesgo. Según expresó, muchos de los hechos que conmocionan a la sociedad podrían evitarse si existiera una intervención más efectiva y una aplicación rigurosa de las medidas de protección.

La jornada de este 3 de junio vuelve a poner sobre la mesa cifras alarmantes que reflejan la gravedad de la problemática. Organizaciones feministas recuerdan que en Argentina continúa registrándose un femicidio cada pocas horas, una realidad que evidencia que la violencia machista sigue siendo una deuda pendiente para el Estado y la sociedad.

A diez años de la primera movilización de Ni Una Menos, el reclamo mantiene plena vigencia. Desde la Comarca Andina, mujeres, diversidades, organizaciones sociales, sindicatos y vecinos volverán a marchar para exigir justicia, igualdad y políticas públicas que permitan prevenir la violencia de género y garantizar el acceso a derechos para todas las personas.









La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad y busca transformar la preocupación y el dolor en una expresión colectiva que mantenga viva la lucha contra la violencia hacia mujeres y diversidades en todo el país.



