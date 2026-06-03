Ya se inscribieron más de 45 familias en el programa Construir Inclusión

La delegación de El Bolsón del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) registra una importante demanda de consultas e inscripciones vinculadas a programas habitacionales, especialmente desde la puesta en marcha del programa Construir Inclusión, una iniciativa destinada a personas con discapacidad o familias que tengan entre sus integrantes a una persona con discapacidad.





Así lo confirmó la delegada local del organismo, Juliana Ortega, quien destacó que desde fines de abril se observa un notable incremento en la cantidad de vecinos que se acercan a la sede del IPPV en busca de información sobre la posibilidad de acceder a una vivienda, un lote o asistencia para la construcción y mejoramiento habitacional.





“Esto comenzó aproximadamente el 27 de abril, por lo que ya llevamos más de un mes de inscripción para este nuevo plan. Nos dimos cuenta de cómo se incrementó la cantidad de personas que ingresan a la delegación para consultar y realizar trámites”, explicó Ortega.





La funcionaria recordó que la oficina del IPPV funciona de lunes a viernes de 8 a 13 horas en la intersección de Perito Moreno y Curruhuinca, a una cuadra de la plaza Ceferino, y remarcó que el personal continúa recibiendo consultas tanto sobre este programa específico como sobre otros trámites vinculados a la regularización habitacional.





La creciente cantidad de interesados refleja una problemática que atraviesa a toda la región andina y que también se hace sentir con fuerza en El Bolsón. La dificultad para acceder a terrenos, viviendas y soluciones habitacionales se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias de la localidad.





En ese sentido, Ortega confirmó que la respuesta de la comunidad ha sido muy importante desde la apertura de las inscripciones. “Ya hemos inscripto y enviado a Viedma alrededor de 45 expedientes. Para El Bolsón es un número muy importante. La semana pasada hablaba con el delegado de Bariloche y ellos llevaban cerca de 100 legajos. Nosotros ya estamos casi en la mitad de esa cifra, siendo una ciudad mucho más pequeña, por lo que claramente se nota la necesidad que existe en este tema”, señaló.





Respecto a los requisitos para acceder al programa Construir Inclusión, la delegada explicó que está dirigido exclusivamente a personas con discapacidad o grupos familiares donde exista una persona con discapacidad debidamente acreditada.





Entre las condiciones establecidas se encuentra que los titulares de la inscripción deben ser mayores de 18 años. Además, los solicitantes no deben registrar causas judiciales vinculadas a usurpaciones u otras situaciones que impidan el acceso a programas habitacionales provinciales.





Otro de los requisitos fundamentales es acreditar un mínimo de cinco años de residencia en El Bolsón. “Es muy importante que la gente tenga en cuenta este punto. Cuando solicitamos la copia del DNI, debe constar allí la residencia de al menos cinco años en la localidad. Es una condición necesaria para poder avanzar con el trámite”, explicó Ortega.





La documentación presentada en la delegación local es posteriormente enviada a la sede central del organismo en Viedma, donde se realiza la evaluación de cada expediente para determinar su inclusión dentro del programa.





Desde el IPPV remarcaron que quienes tengan dudas o deseen conocer más detalles sobre los requisitos, documentación necesaria y alcances del programa pueden acercarse personalmente a la delegación local durante el horario de atención.





El programa Construir Inclusión busca brindar respuestas concretas a familias que enfrentan mayores dificultades para acceder a una solución habitacional, promoviendo políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus grupos familiares.

Mientras continúan las inscripciones, desde la delegación local destacan el interés creciente de la comunidad y el importante número de consultas recibidas, una realidad que vuelve a poner en evidencia la necesidad de seguir generando herramientas que permitan dar respuesta a la demanda habitacional existente en El Bolsón.