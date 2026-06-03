El Jefe de zona de la Policía de Río Negro, Walter Ñancucheo se reunio con el intendente Bruno Pogliano

En el marco de una nueva etapa dentro de la estructura policial de la región, el nuevo Jefe Zonal de la Policía de Río Negro, Walter Ñancucheo, mantuvo durante la mañana una reunión de presentación formal con autoridades locales, dando inicio a una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la seguridad y la prevención en las distintas localidades bajo su jurisdicción.





Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados a la realidad de la región y se ratificó la importancia de sostener un trabajo articulado entre las instituciones, con el objetivo de brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.





Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones preventivas, fortalecer el vínculo con los vecinos y garantizar una presencia activa de las fuerzas de seguridad en los distintos sectores de la comunidad. Asimismo, destacaron la importancia de mantener canales de diálogo permanentes que permitan identificar problemáticas y actuar de manera coordinada.





La llegada de Ñancucheo a la Jefatura Zonal marca el inicio de una nueva gestión que buscará consolidar el trabajo que se viene desarrollando en materia de seguridad, con eje en la prevención, la cercanía con la ciudadanía y la cooperación entre organismos.





Al finalizar la reunión, las autoridades le dieron la bienvenida al flamante jefe policial y le desearon una gestión exitosa al frente de la institución, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de la región.