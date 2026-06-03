Más de $17.700 millones para el desarrollo de Río Negro

Como resultado de este trabajo, se recibieron 466 solicitudes de empresas, emprendimientos y productores de distintas regiones de la provincia, de las cuales 370 accedieron a programas, líneas de financiamiento, asistencia técnica o instrumentos de fortalecimiento productivo.





“El desarrollo económico se construye cuando las empresas encuentran herramientas concretas para invertir, producir y generar empleo. Nuestro objetivo es acompañar cada proyecto y facilitar el acceso a oportunidades que fortalezcan el entramado productivo de Río Negro”, destacó el director ejecutivo de la Agencia, Sergio Iglesias.

A través de distintas líneas y programas impulsados junto a organismos públicos, entidades financieras y herramientas provinciales, se movilizó una inversión superior a los $17.762 millones, destinada al desarrollo de proyectos productivos, incorporación de tecnología, ampliación de capacidad instalada, agregado de valor y fortalecimiento de actividades económicas estratégicas para la provincia.





Uno de los principales ejes de trabajo estuvo vinculado al acompañamiento de empresas para acceder a financiamiento productivo. Durante este período, la Agencia asistió a 219 empresas mediante la emisión de pertinencias y el seguimiento técnico de proyectos que permitieron gestionar créditos por más de $15.046 millones.





A estas herramientas se sumaron programas específicos destinados a promover inversiones estratégicas y fortalecer la competitividad empresarial. En este marco se financiaron proyectos de inversión estratégica por más de $155 millones, iniciativas vinculadas a la emergencia ígnea por más de $160 millones, proyectos del Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías por más de $192 millones, acciones de mejora de la competitividad por más de $8,4 millones y proyectos de promoción comercial por más de $5,3 millones.





La modernización de los sistemas de atención también permitió ampliar el alcance de estas herramientas. A través de la plataforma digital de gestión y seguimiento implementada por la Agencia, más de 2.500 PyMEs y emprendimientos realizaron consultas, iniciaron trámites y accedieron a información sobre programas y financiamiento, con tiempos promedio de respuesta de 64 minutos.





Los resultados reflejaron un interés creciente del sector privado por integrar criterios de triple impacto en sus modelos de negocio, consolidando una base sólida para profundizar durante 2026 las políticas de fortalecimiento productivo sostenible y mejora de la competitividad empresarial en la provincia.





De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa promoviendo inversiones, competitividad y desarrollo productivo en todo el territorio rionegrino.

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro acompañó 370 proyectos productivos mediante financiamiento, asistencia técnica y herramientas de fortalecimiento para PYMES y emprendimientos rionegrinos. Dicha estrategia provincial está orientada a fortalecer y acompañar el crecimiento del sector privado.Durante el último año, la Agencia consolidó un esquema integral de acompañamiento al sector productivo que permitió ampliar el acceso al financiamiento, fortalecer inversiones y brindar herramientas concretas para el crecimiento de las MIPYMES rionegrinas.Entre los indicadores que reflejan el alcance creciente de estas herramientas se destaca la participación de mujeres emprendedoras. A través del Registro Único de Mujeres Emprendedoras (RUME), durante el último año se emitieron 140 certificados, facilitando el acceso a programas de fortalecimiento, financiamiento y acompañamiento para proyectos liderados por mujeres en distintas localidades de la provincia.Durante 2025, Río Negro impulsó la primera edición del Programa de Aceleración B, una iniciativa orientada a fortalecer empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y la generación de impacto económico, social y ambiental. La experiencia permitió acompañar a firmas rionegrinas en la incorporación de herramientas de gestión de impacto, identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia estándares internacionales de sostenibilidad empresarial.