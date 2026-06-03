Cómo se garantiza el stock y la logística de medicamentos en los hospitales

A través de un engranaje centralizado en Viedma, el Ministerio de Salud de Río Negro gestiona de manera unificada el ingreso, la custodia crítica bajo cadena de frío, la clasificación por programas específicos y la distribución diaria de insumos hacia los 36 hospitales públicos. De esta manera, se asegura equidad y cobertura farmacéutica en todo el territorio.

El Ministerio de Salud provincial lleva adelante un riguroso proceso de gestión para asegurar el abastecimiento continuo de medicamentos y productos médicos en los 36 hospitales públicos de la provincia.

La tarea, coordinada desde la Droguería y el Depósito Central en la capital provincial, funciona como el núcleo logístico del sistema sanitario, garantizando que los recursos estratégicos lleguen a cada rincón del territorio de manera oportuna, sin importar las distancias geográficas.





El circuito administrativo y operativo se inicia en la Subsecretaría de Gestión de Medicamentos de la cartera sanitaria. Allí se evalúan y consolidan las necesidades específicas de cada hospital de la provincia para dar marcha a los procesos de adquisición.

El personal del área es el encargado de confeccionar y gestionar los expedientes de compra correspondientes, los cuales abarcan desde medicamentos de uso hospitalario general y tratamientos crónicos de alto costo, hasta insumos oncológicos y productos médicos especializados.

Una vez concluida la gestión del expediente y concretada la compra, los insumos son recibidos físicamente en las instalaciones de la Droguería Central en Viedma. En este punto se centraliza el almacenamiento mayoritario de los recursos, un paso que demanda una estricta precisión técnica, dado que el espacio custodia tanto medicamentos comunes como insumos de alta complejidad y sensibilidad biológica.

Dentro de este proceso de almacenamiento, el control de la cadena de frío representa una de las fases más críticas. El sector cuenta con infraestructura específica para preservar de forma segura medicamentos de alto costo, vacunas, reactivos e insulinas, asegurando que las propiedades de cada elemento se mantengan intactas desde su llegada al depósito hasta el momento de ser utilizadas en el paciente.

Asimismo, el proceso incluye la clasificación minuciosa de la medicación correspondiente a los programas sanitarios nacionales y provinciales de mayor sensibilidad. El personal se encarga de auditar y agrupar los tratamientos destinados a áreas clave como oncología, pacientes del CUCAI, enfermedades crónicas, tuberculosis, VIH, salud reproductiva, maternidad e infancia, odontología, epidemiología y las redes de laboratorios.

La etapa de preparación se activa de manera mensual en base a los requerimientos y pedidos específicos que remite cada hospital del interior provincial. Una vez que ingresan los remitos al establecimiento, el equipo de trabajo distribuye las tareas de manera inmediata para armar los lotes de insumos, poniendo especial atención en el embalaje y manejo de aquellos fármacos categorizados como sensibles.

Finalmente, el ciclo se completa con la etapa de distribución y logística de transporte. Para asegurar la conectividad con las diferentes regiones rionegrinas, la cartera sanitaria dispone de un sistema de transporte diario y de una unidad de traslado específica para vacunas. Esta frecuencia y especialización en el despacho consolidan una red de entrega continua que evita la interrupción de los tratamientos en todo el suelo provincial.