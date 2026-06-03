Se concretó el pago a productores del Plan Calor y destacaron la calidad de la leña entregada



La Comisión de Fomento informó que se concretó el pago a los productores que participaron del Plan Calor, luego de que la semana pasada el Gobierno de Río Negro dispusiera los fondos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. La Comisión de Fomento informó que se concretó el pago a los productores que participaron del Plan Calor, luego de que la semana pasada el Gobierno de Río Negro dispusiera los fondos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos.





Desde la institución destacaron que la cancelación de los pagos representa el cumplimiento de un acuerdo conjunto entre la Comisión de Fomento y la Provincia, permitiendo reconocer el trabajo realizado por los proveedores locales que abastecen de leña a las familias beneficiarias del programa.





Asimismo, las autoridades expresaron su agradecimiento a los productores por la calidad de la leña entregada y por el cuidado puesto en el proceso de empaquetado, aspectos que consideran fundamentales para garantizar un servicio eficiente y de calidad para los vecinos que reciben la asistencia.

“Queremos agradecer a nuestros productores por la calidad del empaquetamiento y del tipo de leña entregada”, señalaron desde la Comisión de Fomento, al tiempo que remarcaron que el esfuerzo y compromiso demostrado por los proveedores locales permite fortalecer el programa año tras año.





Finalmente, indicaron que esta mejora continua en la prestación del servicio resulta clave para seguir gestionando ante el Gobierno provincial la compra de leña a productores de la región, generando así un doble beneficio: brindar asistencia a las familias que más lo necesitan durante el invierno y, al mismo tiempo, impulsar la economía local mediante la contratación de mano de obra y recursos de la zona.