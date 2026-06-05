El Gobierno Provincial ya reparte garrafas en todo Río Negro

De esta manera, la Provincia avanza con el operativo territorial del programa Energía en tu Hogar. Este año, el plan alcanza a 8.217 familias rionegrinas, con una proyección de 66.698 garrafas durante la temporada de mayor demanda energética.





En la Región Sur, el despliegue contempla 14 puntos de entrega que permiten cubrir 28 localidades, entre municipios y comisiones de fomento. La organización del operativo responde a las características propias de un territorio extenso, con distancias importantes entre comunidades y condiciones climáticas que requieren planificación, coordinación y presencia del Estado.

Una logística pensada para la Región Sur

El reparto se realiza a través de puntos estratégicos ubicados en Comallo, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra, Nahuel Niyeu, Maquinchao, El Cuy, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Valcheta, Mencué, Cerro Policía y Aguada Guzmán.





Desde esos puntos se garantiza cobertura a localidades y parajes como Pilquiniyeu del Limay, Laguna Blanca, Rincón Treneta, Yaminué, Comicó, Prahuaniyeu, El Caín, Ojos de Agua, Colán Conhué, Chanquil, Naupa Huen y otras comunidades de la región.





La Región Sur concentra 2.864 familias beneficiarias, equivalentes al 35% del total provincial, con una distribución proyectada de 18.388 garrafas.

Presencia del Estado donde más se necesita

El programa forma parte de una decisión del Gobierno Provincial de sostener el acompañamiento a los hogares durante los meses más fríos del año, especialmente en las zonas donde el acceso a la energía requiere mayores esfuerzos logísticos.





En ese sentido, la distribución no se presenta como una acción aislada, sino como parte de un Estado que planifica, ordena sus recursos y llega al territorio con respuestas concretas. La Provincia consolida así una red de asistencia que prioriza a las familias rionegrinas y refuerza la presencia pública en cada comunidad.

Sistema digital en Bariloche, Dina Huapi y Maquinchao

Además del operativo territorial, el programa incorpora herramientas digitales para mejorar la organización de las entregas. En Bariloche, Dina Huapi y Maquinchao, el reparto se implementa mediante un sistema digital que permite ordenar el flujo de beneficiarios, mejorar la trazabilidad y evitar esperas innecesarias.





La metodología prevé la comunicación con las familias inscriptas y la asignación de un código para retirar la carga correspondiente en el punto de entrega indicado, lo que permite hacer más eficiente la logística y asegurar que la asistencia llegue efectivamente a cada hogar registrado.





Con Energía en tu Hogar, Río Negro vuelve a mostrar este año un modelo de gestión cercano, planificado y con presencia territorial, que cuida los recursos públicos y los transforma en respuestas concretas para quienes más lo necesitan.

En el marco del programa Energía en tu Hogar, una política pública destinada a acompañar a familias que no cuentan con gas de red ni gas a granel, ya está en marcha el reparto de garrafas en toda la provincia, con una logística especial para llegar a familias de la Región Sur durante el invierno.