En el Día Mundial del Medio Ambiente plantaron especies nativas y reforzaron el compromiso con la conservación



En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de El Bolsón llevó adelante una jornada de plantación de especies nativas en el Paseo Saludable, una actividad desarrollada en conjunto con la empresa La Anónima y la organización Bosquear, con el objetivo de promover la conservación de los ecosistemas locales y generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de El Bolsón llevó adelante una jornada de plantación de especies nativas en el Paseo Saludable, una actividad desarrollada en conjunto con la empresa La Anónima y la organización Bosquear, con el objetivo de promover la conservación de los ecosistemas locales y generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental.





El director de Medio Ambiente municipal, ingeniero Marcos Mansilla, destacó la importancia de la iniciativa y celebró la posibilidad de conmemorar la fecha con acciones concretas. “Vamos a hacer una plantación de especies nativas y nos acompañan La Anónima y Bosquear para realizar esta actividad en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos muy contentos, con un poquito de frío, pero qué mejor que activarnos agarrando la pala y plantando árboles”, expresó.

Durante la jornada se colocaron ejemplares de especies autóctonas características de la región andina, entre ellas cipreses de la cordillera, ñires y otras variedades nativas que forman parte del patrimonio natural de la zona. Según explicó Mansilla, la intención es que este tipo de acciones también sirvan de ejemplo para la comunidad.





“Queremos dar la iniciativa para que los vecinos vean que se están plantando árboles, que se sumen y generen actividades similares. La idea es seguir fortaleciendo el vínculo de la comunidad con el ambiente”, señaló.





El funcionario remarcó además que el trabajo de conservación ambiental no se limita a la plantación de árboles, sino que forma parte de una estrategia integral que el área viene desarrollando desde hace años. En ese sentido, adelantó una nueva intervención que se realizará próximamente en la Reserva Natural Cerro Amigo.









“Tenemos previsto realizar una plantación y también avanzar en la erradicación de especies exóticas, como el pino, dentro de la reserva. Es una actividad que estamos organizando junto a quienes trabajan en el lugar y que apunta a recuperar y fortalecer la flora autóctona”, explicó.





Mansilla recordó que lleva seis años al frente del área de Medio Ambiente y destacó el acompañamiento permanente del equipo municipal. En particular, valoró la tarea que desarrolla la planta de tratamiento de residuos de Los Repollos y el compromiso de los trabajadores que diariamente realizan la clasificación y recuperación de materiales reciclables.









“Hay agentes municipales que trabajan con temperaturas muy bajas durante el invierno y hacen una tarea fundamental. Por eso también queremos aprovechar esta fecha para pedir a los vecinos que separen los residuos en origen. Cuanto mejor llegue el material a la planta, mejor será el trabajo que puedan realizar quienes están allí”, sostuvo.









Asimismo, destacó la importancia del Complejo Ambiental de Los Repollos, al que calificó como una infraestructura única en la Comarca Andina y que demanda una importante inversión para su mantenimiento y funcionamiento.













La jornada desarrollada en el Paseo Saludable se convirtió así en una nueva muestra del trabajo articulado entre el Estado municipal, organizaciones ambientales y el sector privado, promoviendo acciones concretas para la preservación de los recursos naturales y reforzando el mensaje de que el cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida por toda la comunidad.