El Telebingo Súper Extraordinario sorteará un terreno en Esquel, un departamento y un auto 0 kilómetro

La edición más importante del año del Telebingo Chubutense ya tiene fecha confirmada y premios definidos. El próximo 12 de julio se realizará el Telebingo Súper Extraordinario, que pondrá en juego un departamento en Puerto Madryn, un terreno en Esquel, un automóvil 0 kilómetro y 18 millones de pesos en efectivo distribuidos en distintas rondas.





Según informó Lotería del Chubut, el premio mayor de la Quinta Ronda a Bingo será un departamento en la ciudad de Puerto Madryn. En tanto, la Cuarta Ronda tendrá como premio un automóvil 0 kilómetro y el Súper Bingo Bola 39 entregará un terreno ubicado en la ciudad de Esquel.





Además de los premios materiales, habrá importantes sumas de dinero en efectivo. La Tercera Ronda otorgará 10 millones de pesos, la Segunda Ronda repartirá 5 millones de pesos y la Primera Ronda tendrá un premio de 3 millones de pesos.





El valor de cada cartón fue fijado en 50.000 pesos y ya se encuentra a la venta en todas las agencias oficiales de Lotería del Chubut.





Más oportunidades para ganar





Durante la presentación oficial, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó que esta edición contará con beneficios adicionales para quienes compren su cartón con anticipación.





En ese sentido, anunció que se sortearán 30 vouchers de 100.000 pesos entre los jugadores que registren sus datos personales y el número de cartón en la página oficial del organismo. La fecha de ese sorteo especial será informada próximamente a través de los canales oficiales.





Asimismo, Ibarra adelantó que en los próximos días se dará a conocer la localidad donde se realizará el evento, señalando que varios municipios han manifestado interés en ser sede del Telebingo debido al importante movimiento económico y social que genera.





Desde Lotería del Chubut recordaron que los cartones ya están disponibles en toda la provincia para quienes deseen participar de una edición que promete ser una de las más atractivas de los últimos años.





Fuente: Prensa Gobierno del Chubut.