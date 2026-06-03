Un incendio destruyó una vivienda en Pampa de Mallín Ahogado y dejó una persona lesionada





Un importante incendio se registró durante la noche del martes en la zona de Pampa de Mallín Ahogado, donde una vivienda sufrió pérdidas totales producto de las llamas. El siniestro también afectó la vegetación cercana y puso en riesgo otra estructura lindante, aunque la rápida intervención de los bomberos evitó mayores consecuencias.

Según se informó desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el alerta se recibió alrededor de las 22:45 horas, momento en que se informó sobre un incendio de vivienda en el sector de Pampa de Mallín Ahogado. De inmediato se despachó una unidad del destacamento de la zona y se convocó personal de apoyo desde la central.





Al arribar la primera dotación al lugar, los voluntarios constataron que el incendio se encontraba completamente generalizado, afectando la totalidad de la estructura. Ante la magnitud del siniestro, desde la central se enviaron tres unidades adicionales para reforzar las tareas de combate del fuego.

A pesar del intenso trabajo desplegado por los equipos de emergencia, la vivienda sufrió pérdidas totales. Al momento del incendio, el morador de la casa no se encontraba en el lugar, por lo que no hubo que lamentar víctimas dentro de la estructura.

Las llamas lograron propagarse hacia la vegetación lindante y amenazaron una segunda construcción ubicada en las inmediaciones. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado de los bomberos, el avance del fuego pudo ser controlado antes de que causara daños mayores.

Durante el operativo, un familiar de los propietarios debió ser asistido por personal de salud tras sufrir un corte en una de sus manos. La persona recibió atención médica en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Las tareas de extinción y enfriamiento se extendieron durante varias horas, mientras se trabajaba para evitar posibles reactivaciones y garantizar la seguridad en el sector. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente.