Protesta, destrozos y detenidos: la Justicia avanza sobre los incidentes en Comodoro





Tres personas fueron detenidas este martes en Comodoro Rivadavia en el marco de la investigación por los hechos de violencia registrados durante una protesta vinculada a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que derivó en destrozos dentro del edificio de Supervisión de Escuelas y dejó como saldo varios policías lesionados.

Las detenciones fueron concretadas por personal policial luego de identificar a presuntos participantes de los disturbios ocurridos en las últimas horas, pese a que el paro de 72 horas impulsado por el gremio ya había sido suspendido por las propias autoridades sindicales y se encontraba vigente la conciliación obligatoria dictada para el conflicto.

De acuerdo con la información oficial, un grupo reducido de manifestantes ingresó de manera violenta al edificio público, provocando daños materiales y generando momentos de tensión entre los trabajadores que se encontraban en el lugar. Durante los incidentes se registró la rotura de vidrios y otros elementos pertenecientes a las instalaciones.

Además, los manifestantes realizaron cortes e interrupciones del tránsito en distintos sectores de la ciudad, situación que afectó la circulación vehicular durante varias horas.

Como consecuencia de los enfrentamientos, cinco efectivos policiales resultaron lesionados mientras intervenían para resguardar el edificio público, garantizar la seguridad de los trabajadores y restablecer el orden en la zona.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se analizan registros fílmicos y otras pruebas para determinar la participación de los involucrados en los hechos.

Por otra parte, trascendió que desde el Ministerio de Educación de Chubut impulsarán acciones para que los responsables de los daños ocasionados al patrimonio público afronten los costos de reparación de las instalaciones afectadas. El objetivo, indicaron fuentes vinculadas al organismo, es evitar que los gastos derivados de los destrozos recaigan sobre el conjunto de los contribuyentes.

Las autoridades provinciales repudiaron los hechos de violencia y remarcaron la importancia de garantizar el derecho a la protesta dentro del marco de la ley y el respeto por los bienes públicos.