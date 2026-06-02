Viajaba hacia Bariloche con cocaína oculta entre su equipaje y terminó detenida









Una mujer fue detenida el viernes pasado luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran más de dos kilos de cocaína ocultos en una valija con doble fondo mientras viajaba en un colectivo de larga distancia que cubría el recorrido entre Mendoza y San Carlos de Bariloche.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección San Rafael, dependiente del Escuadrón 29 Malargüe, durante un operativo de control de rutina sobre una ruta de la provincia de Mendoza.

Según se informó oficialmente, durante la inspección del transporte de pasajeros intervino el can antinarcóticos “Eko”, que reaccionó de manera exaltada frente a una valija de color lila ubicada entre el equipaje transportado en la unidad.

Ante la señal del perro adiestrado, los uniformados identificaron a la propietaria del equipaje. La mujer manifestó que desconocía el contenido de la valija y aseguró que la había recibido en la Terminal de Ómnibus de Mendoza antes de emprender el viaje hacia la ciudad rionegrina.

Por disposición del magistrado federal interviniente, la valija fue abierta en presencia de testigos. Durante la requisa, los gendarmes detectaron un doble fondo especialmente acondicionado para ocultar sustancias ilícitas.





En ese compartimiento hallaron 184 cápsulas que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco. Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína.

De acuerdo con las pericias realizadas, la droga secuestrada alcanzó un peso total de 2 kilos 168 gramos.

Tras confirmarse la naturaleza del estupefaciente, el Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de la sustancia y la inmediata detención de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Las autoridades también informaron que la pasajera viajaba acompañada por un menor de edad. Por este motivo, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario de la provincia con el objetivo de garantizar la protección y resguardo de los derechos del niño mientras avanza la investigación judicial.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que Gendarmería Nacional realiza de manera permanente sobre las principales rutas del país para combatir el tráfico de drogas y otros delitos federales.