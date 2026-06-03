Finaliza la época de trabajos invernales en el Piltriquitrón

Finalizaron las tareas de reducción de combustibles, despeje de accesos y extracción de pinos en el estacionamiento del Cerro Piltriquitrón y curva de acceso. Se trata de la última etapa de una de las principales propuestas para fortalecer la seguridad en este bloque muy transitado por turistas y lugareños. El estacionamiento ahora cuenta con una capacidad incrementada.





A lo largo de varias jornadas, el personal se dedicó a tareas de limpieza que implicaron el manejo de la vegetación y la reducción mediante quemas que fueron visibles desde la zona urbana. Se trata de tareas que permitirán a los servicios de emergencia acceder a los lugares críticos con mayor agilidad y a su vez garantizar la seguridad de las personas en caso de requerirse una evacuación.

Gracias al intenso trabajo de los agentes, los objetivos pudieron completarse antes de las nevadas. La próxima instancia será en primavera con trabajos de mitigación pre temporada.