Miguel Sosa destacó la integración turística de la Cordillera y la apuesta por mostrar el destino desde el territorio



El presidente de la Agencia Chubut Turismo y vicepresidente de la Federación Argentina de Cámaras de Turismo (FEDECATUR), Miguel Sosa, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre localidades de la Cordillera patagónica para fortalecer un corredor turístico regional que trasciende límites provinciales y busca posicionarse como una propuesta integral para visitantes de todo el país. El presidente de la Agencia Chubut Turismo y vicepresidente de la Federación Argentina de Cámaras de Turismo (FEDECATUR), Miguel Sosa, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre localidades de la Cordillera patagónica para fortalecer un corredor turístico regional que trasciende límites provinciales y busca posicionarse como una propuesta integral para visitantes de todo el país.





Sosa remarcó que el turismo actual exige nuevas estrategias de promoción y adaptación permanente a los cambios económicos, sociales y políticos que atraviesa el país. En ese contexto, señaló que la región cordillerana viene consolidando una visión compartida que une destinos desde Bariloche hasta Esquel, incluyendo además la vinculación con localidades del lado chileno de la cordillera.





“Es una actividad muy dinámica que nos obliga permanentemente a adaptarnos a las distintas coyunturas. Siempre hay cambios y nuevas realidades que requieren respuestas distintas”, expresó.





El referente turístico explicó que la región integra el denominado Corredor de los Andes, una extensa franja turística que conecta múltiples destinos de montaña con identidad propia y una oferta cada vez más diversa. En ese marco, destacó especialmente el potencial de la Comarca Andina y de las localidades que se distribuyen a lo largo de más de 260 kilómetros de recorrido turístico.





Sosa sostuvo que cada una de las localidades posee características particulares, atractivos naturales, culturales y gastronómicos que permiten conformar una propuesta complementaria capaz de atraer visitantes durante todo el año.





A diferencia de las tradicionales campañas de promoción turística que suelen desarrollarse en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, desde la región optaron por una estrategia diferente para presentar la temporada de invierno.





“La mayoría de las provincias lleva su oferta a las grandes ciudades. Nosotros decidimos hacer algo distinto y traer a los periodistas a la Cordillera para que conozcan el destino en el lugar donde realmente sucede la experiencia turística”, explicó.





Según indicó, la decisión responde también a las nuevas condiciones económicas que atraviesa el sector, donde los costos de transporte, combustible y conectividad obligan a optimizar recursos y focalizar las acciones promocionales en mercados más cercanos.





“Nuestro principal mercado es regional. Históricamente las provincias vecinas son las que más consumen nuestros productos turísticos. Por eso creemos que es importante fortalecer esos vínculos y mostrar directamente la experiencia que ofrece la Cordillera”, señaló.





El dirigente destacó además el alto nivel de servicios turísticos que existe actualmente en la región, con propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, aventura, nieve, gastronomía, cultura y experiencias rurales, permitiendo consolidar una oferta cada vez más competitiva dentro del mercado nacional.





Finalmente, Sosa consideró que el trabajo articulado entre el sector público y privado, junto con la integración entre localidades y provincias, constituye una de las principales fortalezas para afrontar los desafíos que presenta la actividad turística en la actualidad.





La estrategia impulsada desde la Agencia Chubut Turismo y FEDECATUR apunta a consolidar a la Cordillera Patagónica como un destino integrado, capaz de ofrecer experiencias diversas y de calidad, potenciando el desarrollo económico regional a través de una de las actividades más importantes para las comunidades de la zona.