Almirón denunció un trato discriminatorio hacia AFUCA

Las repercusiones por los daños denunciados en el Estadio Municipal de El Bolsón tras las finales disputadas el último fin de semana continúan generando controversia. En esta oportunidad, el presidente de AFUCA, José Almirón, rechazó las acusaciones vinculadas al estado en que fueron entregadas las instalaciones y responsabilizó a la Dirección de Deportes municipal por lo que calificó como un "acto discriminatorio" hacia la liga barrial.





Almirón defendió el accionar de los organizadores y aseguró que fueron los propios integrantes de AFUCA quienes realizaron tareas de limpieza antes de devolver las instalaciones.





Almirón manifestó su malestar por el cobro de 100.000 pesos exigido para la utilización del estadio, una medida que, según sostuvo, no se aplica de la misma manera a otras organizaciones deportivas que también desarrollan actividades en el predio.





"Nosotros entregamos la llave. Fuimos los últimos en retirarnos y yo mismo tiré agua en los inodoros. Si quieren les paso los videos de cómo quedaron los baños. Utilizamos elementos propios para limpiar y no usamos nada de lo que nos dio el municipio", sostuvo.





El dirigente evitó responsabilizar a otras organizaciones deportivas y volvió a destacar el trabajo realizado por AFCA durante el desarrollo de las finales. "Yo no voy a entrar en esa estupidez de discutir si fueron los de AFCA o nosotros. Con AFCA no tengo ningún problema y no quiero tenerlo. El problema no es con ellos", afirmó.





Almirón apuntó directamente contra el coordinador de futbol, Patricio Carvajal. Si hubiese sido otra persona, se sentaba con nosotros y nos decía que había algo para corregir. Lo limpiábamos y se terminaba ahí.





Según explicó, el malestar de AFUCA no se limita a la discusión por los baños o el uso del estadio, sino que responde a una serie de situaciones que consideran discriminatorias hacia la liga barrial.





"Aparentemente molesta que los negritos de AFUCA jueguen al fútbol en el estadio municipal. Pero nosotros vamos a volver a pedirlo el año que viene porque el estadio es del pueblo. Todos tenemos derecho a utilizarlo", expresó.





Almirón recordó además que históricamente AFUCA ha solicitado la utilización del estadio para disputar sus finales y destacó la masiva convocatoria registrada durante el fin de semana, que incluso superó las expectativas de los organizadores.





Respecto al estado de los vestuarios, volvió a cuestionar la calidad de la obra realizada y aseguró que los problemas de infraestructura son anteriores a la competencia.





"Los vestuarios son prácticamente nuevos y ya tienen las paredes húmedas, los pisos con problemas y las cañerías rotas. Cuando se pone en funcionamiento la bomba, el agua sale por las paredes. Evidentemente hay fallas en la construcción y eso debería ser revisado", señaló.





El presidente de AFUCA sostuvo que la situación debería ser analizada por los responsables de la obra y consideró que corresponde exigir las garantías correspondientes a la empresa constructora.





"Acá tendría que intervenir quien hizo la obra porque algo está mal hecho. Una construcción nueva no puede presentar estos problemas. Hay que revisar la garantía y corregir todo lo que sea necesario", agregó.





Finalmente, insistió en que la verdadera noticia del fin de semana debería ser el éxito deportivo y la participación de cientos de familias en las jornadas futbolísticas, y lamentó que la discusión haya terminado enfocándose en una polémica que, según afirmó, podría haberse resuelto mediante el diálogo.





"Lo que vivimos fue una verdadera fiesta del fútbol. Hubo muchísima gente acompañando y todo salió muy bien. Por eso da bronca que se termine hablando de estas cosas cuando lo importante fue el deporte y la participación de los vecinos"