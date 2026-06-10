Patricia Jackiw destacó la importancia de un pacto social basado en la convivencia y la seguridad vial

En el marco de las actividades impulsadas para fortalecer la seguridad vial y promover una mejor convivencia ciudadana, Patricia Jackiw remarcó la necesidad de construir un verdadero pacto social que involucre a toda la comunidad, poniendo especial énfasis en la prevención como herramienta fundamental para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de las personas.





Durante una entrevista, Jackiw destacó el trabajo que viene realizando desde el ámbito asegurador junto a distintas instituciones de la comunidad, señalando que la educación y la concientización son pilares esenciales para generar cambios culturales duraderos.





“Nosotros estamos siempre acompañando a nuestros clientes y trabajando muy fuerte en el tema de la prevención. Hemos realizado charlas en colegios secundarios y también encuentros abiertos a la comunidad en la Casa del Bicentenario. Creemos que la mejor forma de cuidar a nuestra sociedad es a través de la prevención”, sostuvo.





La referente explicó que tanto desde su labor personal como desde la compañía de seguros que representa vienen desarrollando acciones permanentes destinadas a generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar correctamente los elementos de seguridad y asumir una conducta responsable al momento de circular por la vía pública.





Jackiw consideró que la seguridad vial debe ser entendida como una responsabilidad compartida entre organismos públicos, instituciones privadas y la ciudadanía en general. En ese sentido, valoró especialmente el acompañamiento de los municipios, que han permitido desarrollar actividades educativas y de capacitación destinadas a distintos sectores de la población.





“La verdad es que hemos encontrado una muy buena recepción. Los municipios nos han abierto las puertas y eso nos permite trabajar de manera conjunta. Contamos con un licenciado especializado exclusivamente en seguridad vial que ha brindado charlas en establecimientos educativos, acercando herramientas y conocimientos a los jóvenes”, explicó.





La empresaria destacó que las nuevas generaciones cumplen un rol clave en la construcción de una cultura vial más segura y responsable. Por ello, consideró fundamental continuar llevando información y capacitación a los establecimientos educativos, donde los adolescentes pueden incorporar hábitos que luego se trasladan a sus familias y a la comunidad.





Asimismo, señaló que los desafíos vinculados a la seguridad vial requieren un compromiso colectivo que vaya más allá de las campañas ocasionales. Según indicó, el objetivo es consolidar una conciencia social permanente sobre los riesgos que implican las conductas imprudentes al volante y la importancia de respetar las normas para preservar vidas.





Finalmente, Jackiw reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a instituciones, organismos y municipios para fortalecer las acciones preventivas y avanzar hacia una comunidad más segura. “La prevención salva vidas. Cuando logramos que las personas tomen conciencia antes de que ocurra un accidente, estamos cumpliendo con la tarea más importante”, concluyó.