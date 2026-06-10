Preocupación por el aumento de incendios en viviendas: el Foro de Juntas Vecinales pide extremar las medidas de prevención













La creciente cantidad de incendios registrados en viviendas de El Bolsón durante las últimas semanas encendió una señal de alarma entre los integrantes del Foro de Juntas Vecinales, que advirtieron sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención de cara a la temporada invernal, cuando el uso intensivo de sistemas de calefacción incrementa los riesgos de siniestros.





Laura Pavese y Marcelo Cristófaro, integrantes del espacio vecinal, manifestaron su preocupación por la seguidilla de incendios ocurridos entre mayo y junio, una situación que consideran inusual por la frecuencia con la que se han registrado los hechos.





“Estamos muy preocupados. En lo que va de mayo hasta junio se quemaron ocho casas y anoche se quemó el 20 por ciento de una vivienda en Villa Turismo”, señaló Pavese, quien remarcó que los vecinos observan con inquietud cómo los incendios continúan repitiéndose en distintos sectores de la localidad.





Según detallaron, aproximadamente la mitad de los siniestros registrados ocurrieron en la zona de Loma del Medio, uno de los sectores que históricamente presenta mayores dificultades de acceso para los servicios de emergencia debido a la complejidad de algunos callejones y caminos internos.





La referente vecinal explicó que existen sectores donde el acceso de los bomberos resulta complicado, situación que puede retrasar las tareas de control y extinción de los focos ígneos. Como ejemplo, mencionó el incendio ocurrido durante la noche del martes en Villa Turismo, donde inicialmente debió intervenir una unidad liviana y posteriormente fue necesario sumar más móviles para completar las tareas de extinción en el techo de la vivienda afectada.





Ante este panorama, desde el Foro de Juntas Vecinales hicieron un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para reducir los riesgos durante los meses más fríos del año.





La principal recomendación está vinculada al mantenimiento de los sistemas de calefacción a leña, ampliamente utilizados en los barrios de El Bolsón y especialmente en las zonas de interfase urbano-rural. En ese sentido, insistieron en la importancia de realizar limpiezas periódicas de chimeneas y conductos, verificar el estado de estufas y salamandras, y mantener despejadas las áreas cercanas a fuentes de calor.

“Hay que concientizar a todos. La gente que tiene leña, porque somos muchos los que vivimos en zonas de interfase, debe tener mucho cuidado y limpiar las chimeneas”, sostuvo Pavese, al remarcar que una gran cantidad de incendios domésticos se originan por acumulación de hollín en los conductos o por fallas en instalaciones que no reciben el mantenimiento adecuado.





Desde el Foro consideran que, tras una temporada estival marcada por incendios de interfase, la comunidad enfrenta ahora otro desafío igualmente complejo: prevenir los incendios estructurales que suelen incrementarse durante el invierno. Por ello, solicitaron a los vecinos revisar instalaciones, adoptar hábitos seguros de calefacción y actuar con responsabilidad para evitar que continúe creciendo el número de viviendas afectadas por el fuego.





La preocupación de las juntas vecinales se suma al trabajo permanente que realizan bomberos voluntarios y organismos de emergencia, quienes reiteradamente destacan que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar pérdidas materiales y proteger vidas.