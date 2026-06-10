Con obra pública, Río Negro afianza a Bariloche como vidriera al mundo

“Es nuestra principal ciudad, la que nos da identidad, la que genera dinamismo: un faro del turismo y un polo científico y tecnológico de vanguardia. En una época de crisis, de falta de recursos y de retiro de Nación, Provincia y Municipio trabajamos juntos”, expresó recientemente el Gobernador Alberto Weretilneck, en el marco del aniversario de la localidad.





Por esta razón es que, con fondos propios y financiamiento internacional, la Provincia lidera en Bariloche un plan de obras clave en agua, rutas, Infraestructura turística, educación y salud que impulsa el empleo y consolida el desarrollo de la Zona Andina.

Conectividad vial y desarrollo productivo

La Provincia avanza a paso firme en frentes clave para la movilidad y el turismo:





Renovación integral de la Ruta Provincial 80 (Acceso al Aeropuerto): recientemente licitada por más de $4.400 millones (financiamiento CAF), se transformarán 5,6 km con ampliación de calzada, banquinas pavimentadas y sistemas de seguridad vial que potenciarán el desarrollo turístico y productivo.

Nueva Terminal de Ómnibus: actualmente en ejecución con recursos provinciales que superan los $19.000 millones, la obra ya alcanza un 80% de avance. Con 24 dársenas, duplicará la capacidad operativa actual, dotando a Bariloche de la infraestructura turística que se merece como vidriera de la provincia ante el mundo.





Puente Wiederhold (Arroyo Ñireco): mediante un esquema de obra delegada, la Provincia aporta más de $782 millones para dar continuidad y terminar esta estructura clave iniciada por el municipio. Esta obra unirá de forma directa la zona sur con la Av. de Circunvalación, aliviando el tránsito pesado y mejorando el día a día de miles de vecinos.

Gestión concreta: el agua y el saneamiento como derechos fundamentales

La transformación no se declama, se planifica y se ejecuta. El mayor hito de este proceso es el Plan Director de Agua Potable (Toma de Lago Gutiérrez). Con una inversión histórica adjudicada que supera los $21.608 millones mediante financiamiento internacional de la CAF, esta obra resolverá definitivamente el déficit hídrico histórico de la zona sur, garantizando el servicio a más de 75.000 familias de 30 barrios barilochenses.





Familias de barrios como Malvinas, Nahuel Hue, Frutillar, 2 de Abril y el Alto Jardín Botánico, entre otros, verán transformada su calidad de vida y su salud cotidiana.

Asimismo, la Provincia expande los servicios básicos en las zonas de mayor crecimiento demográfico a través de nuevos proyectos listos para licitar:





Cloacas para los Barrios Malvinas y Nahuel Hue: beneficiando directamente a 1.000 familias del Alto.

Red de Agua y Cloacas en Barrio Riveras del Nireco: llevando dignidad sanitaria a 105 familias.

Presurización en Barrio Jockey Club: optimizando la presión del suministro para 100 familias.

A esto se suma la finalización al 100% de la Planta de Líquidos Cloacales del PITBA con fondos provinciales y el avance en la infraestructura (redes de agua, luz y alumbrado) para 189 lotes en Frutillar Norte a través del programa Suelo Urbano.

Educación y Salud: respuestas rionegrinas ante el abandono centralista

Cuando el Gobierno Nacional decidió cortar los fondos de la obra pública, el Gobernador Weretilneck tomó la decisión política de que las obras en Río Negro no se detienen.





La finalización de los nexos de infraestructura del Campus de la UNRN es un fiel ejemplo de ello; Nación dejó la obra a medio camino, pero el Gobierno de Río Negro retomó los trabajos y hoy ejecuta la infraestructura de agua, cloacas, servicio eléctrico y gas para su finalización.

Escuela Laboral 6: el nuevo edificio, que ya cuenta con un 47% de avance, iba a ser financiado por Nación. Tras el corte de recursos, la Provincia asumió la totalidad de la inversión con $1.322.154.012 de recursos propios para garantizar aulas taller de cocina, carpintería y herrería para los jóvenes.





Nueva Escuela Secundaria (ESRN a CREAR): en la zona Oeste de Bariloche, ya comenzaron las tareas de nivelación de terreno. Una obra con fondos 100% rionegrinos de más de $3.438 millones para atender la creciente demanda educativa local.

Infraestructura Educativa y Vivienda: la Provincia culminó las refacciones y el playón deportivo en la ESRN 46 y, en un acto de estricta justicia social, finalizó y entregó las 375 viviendas "ex Techo Digno" que Nación había dejado abandonadas.





Salud de Vanguardia: el hospital más grande de la provincia ya es una realidad. Concluido en 2025 con una inversión provincial superior a los $14.000 millones, el nuevo Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo duplicó su tamaño sumando 11.000 m², tecnología y nuevas camas de internación para la región.





El rumbo no se negocia

Cada peso invertido en Bariloche es dinero de los rionegrinos que vuelve a los rionegrinos en forma de empleo genuino para los trabajadores de la construcción locales, mejores servicios y dignidad para las familias.





Frente a la incertidumbre y el centralismo, Río Negro demuestra que tiene conductor, tiene un plan estratégico en marcha y tiene la firme convicción de seguir transformando cada rincón de su territorio.





Para conocer en detalle el avance de los proyectos, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos invita a la comunidad a consultar el Mapa de Obra Pública Rionegrina en el siguiente enlace: Mapa de Obras de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro consolida en Bariloche la ejecución de obra pública estratégica, donde cada inversión en infraestructura no solo potencia su perfil turístico internacional y atrae divisas, sino que afianza un motor económico que genera empleo real y desarrollo para todo Río Negro.