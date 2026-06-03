Rutas y Tren del Valle, ejes de una reunión entre Weretilneck y Santilli

Entre los principales ejes del encuentro se analizaron los avances vinculados al Tren del Valle y el estado de las negociaciones para la transferencia de las Rutas Nacionales 22 y 151 a la órbita provincial, dos temas considerados estratégicos para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo de Río Negro.
Tras la reunión, Weretilneck destacó la importancia de continuar gestionando soluciones concretas para la provincia.
“Repasamos los avances del Tren del Valle y también el estado de las negociaciones por las rutas nacionales. Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia”, señaló.
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