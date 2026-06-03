Torres destacó el potencial gasífero de la cuenca de Nirigüau y anticipó inversiones para la producción

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió al avance de las exploraciones hidrocarburíferas en la cuenca de Nirigüau, ubicada en el departamento de Cushamen, y destacó los resultados obtenidos en los trabajos de exploración que abren la puerta a una futura producción de gas no convencional.

La cuenca de Nirigüau se encuentra en el noroeste de Chubut, muy cerca de la localidad rionegrina de Ñorquinco Abajo. Según se informó, se proyectan tres perforaciones, una de las cuales estaría ubicada prácticamente sobre el límite entre las provincias de Chubut y Río Negro.

Torres señaló que las expectativas son altas debido a los resultados positivos obtenidos tras una inversión superior a los 120 millones de dólares destinada a determinar la existencia de shale gas en la zona.

“Los resultados fueron muy buenos. Hoy ya es una realidad y el primer pozo se va a estar haciendo en septiembre aproximadamente, ya no exploratorio, sino para producir gas”, afirmó el mandatario.

El gobernador destacó que el potencial energético de la región podría convertirse en una importante fuente de desarrollo económico y generación de empleo para Chubut. En ese sentido, sostuvo que el proyecto no solo beneficiará a la provincia, sino también al país por la posibilidad de incrementar la producción energética y las exportaciones.

Además, indicó que la futura producción podría integrarse al sistema nacional de transporte de gas, conectándose con la red que llega hasta El Maitén y desde allí al sistema interconectado.

“Esto es trabajo. Es directamente proporcional a la generación de empleo en un momento difícil para la economía nacional. Tenemos un enorme potencial para producir más, exportar más y generar oportunidades para los chubutenses”, expresó.

Torres también remarcó la importancia de que los recursos generados por la actividad se traduzcan en obras e infraestructura para las comunidades de la provincia, aprendiendo de experiencias pasadas en las que, según señaló, no se aprovecharon plenamente los períodos de bonanza.

Consultado sobre la posibilidad de que la cuenca de Nirigüau se convierta en una nueva Vaca Muerta, el gobernador evitó comparaciones directas, aunque reconoció que existe un marcado optimismo respecto de las perspectivas del proyecto.

“Tenemos mucho entusiasmo. Hoy el valor internacional del petróleo y el gas hace más rentable la actividad, y esa rentabilidad tiene que venir acompañada de más inversión y más trabajo”, concluyó.