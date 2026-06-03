Una denuncia al 911 permitió intervenir en un caso de violencia de género

El episodio ocurrió durante la tarde del martes, cuando una comunicación anónima ingresó al sistema 911 RN Emergencias informando que una mujer estaba siendo agredida por un hombre en una transitada zona de la ciudad cordillerana. De acuerdo con el reporte, junto a la víctima se encontraban dos menores de edad, lo que aumentó la preocupación por la situación denunciada.





Inmediatamente, los operadores del 911 RN Emergencias activaron el protocolo correspondiente y comenzaron a coordinar la respuesta. Al mismo tiempo, desde el Centro de Monitoreo se realizó un seguimiento de las personas involucradas mediante las cámaras de seguridad, logrando localizarlas en cercanías de una plaza ubicada sobre la colectora de la Ruta 40.





Mientras tanto, una comisión policial de la Comisaría 28 se dirigió al lugar indicado y arribó apenas minutos después de recibido el alerta. La rapidez de la intervención permitió tomar contacto con la mujer y controlar una situación que podía escalar en gravedad.





Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre evidenció un marcado estado de nerviosismo e intentó evitar el procedimiento de identificación. Ante esas circunstancias y siguiendo los protocolos de seguridad vigentes, los efectivos realizaron una requisa de urgencia en presencia de testigos.





Fue entonces cuando detectaron un arma de fuego entre las pertenencias del sujeto. El hallazgo motivó la inmediata intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso su detención y el secuestro del arma para la realización de las pericias correspondientes.

Una llamada al 911 RN Emergencias alertó sobre una situación de violencia de género en Bariloche y activó una rápida respuesta policial que culminó con la detención de un hombre de 45 años y el secuestro de un arma de fuego. La intervención se concretó en pocos minutos gracias al trabajo coordinado entre los operadores de emergencias y efectivos de la Policía de Río Negro.