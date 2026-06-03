Torres respaldó la gestión de César Salamín y aseguró que “merece ser reelecto”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó un fuerte respaldo a la gestión del intendente César Salamín, al destacar su desempeño durante la emergencia provocada por los incendios forestales y valorar las obras de desarrollo que se impulsan en la localidad.





El mandatario provincial señaló que su criterio es acompañar a aquellos dirigentes que demuestran capacidad de gestión y compromiso con sus comunidades. “Yo quiero que los que hacen las cosas bien sigan. César es un ejemplo de lo que tiene que hacer un intendente: defender a su pueblo, gestionar y trabajar”, afirmó.





Torres recordó especialmente el trabajo realizado junto al jefe comunal durante la crisis generada por los incendios que afectaron a la región. En ese sentido, destacó la actitud asumida por Salamín en uno de los momentos más complejos que atravesó la localidad.





“En medio del incendio, donde muchos se asustan, se paralizan y donde florecen las peores mezquindades, también florece lo mejor de algunos dirigentes. Con César estuve más de un mes codo a codo, recorriendo, acompañando y sufriendo una situación muy angustiante”, sostuvo.





El gobernador remarcó que durante esa emergencia observó a un intendente comprometido con sus vecinos y consideró que su desempeño lo hace merecedor de continuar al frente del municipio. “Vimos a un intendente que no solo merece ser reelecto, sino que va a dejar una huella en su pueblo y va a ser recordado como un gran intendente”, manifestó.





Asimismo, aseguró que el reconocimiento no se limita únicamente al proceso de reconstrucción posterior a los incendios, sino también a las obras y proyectos de desarrollo que se encuentran en marcha.





En ese marco, adelantó que próximamente se firmará la obra del gimnasio para la localidad y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial. “Lo vamos a estar firmando ahora en breve y lo vamos a acompañar personalmente con el apoyo de todos los contribuyentes, porque cuando las cosas se hacen bien, de manera transparente y se ven los resultados, hay que seguir acompañando”, concluyó.