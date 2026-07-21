Aguas Rionegrinas finalizó un complejo operativo de reparación en Bariloche

La intervención requirió más de 16 horas de trabajo ininterrumpido por parte del personal operativo. La complejidad de la maniobra estuvo dada por la ubicación del conducto, situado a más de 5 metros de profundidad.





La reparación culminó con éxito a las 4 de la madrugada, desarrollada bajo exigentes condiciones meteorológicas con temperaturas bajo cero. Finalizadas las tareas de empalme y fijación, comenzó de manera gradual la lenta recuperación del sistema de agua potable.





Esta labor pone de manifiesto el profundo compromiso y la vocación de servicio de los trabajadores de la empresa, quienes permanecieron firmes en el lugar de forma ininterrumpida hasta solucionar por completo el inconveniente a pesar del frío extremo.





Con estas acciones, Aguas Rionegrinas reafirma su dedicación para de dar respuesta a las contingencias y garantizar el servicio a la comunidad barilochense.

Aguas Rionegrinas concretó con éxito un extenso y complejo operativo de reparación en Bariloche, enfocado en solucionar una grave rotura registrada en el acueducto Pilar-Frutillar.