Alerta por lluvia y nieve con incremento del viento para el lunes 13 de julio

El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por lluvias y nevadas para la madrugada/tarde de este lunes 13 de julio, que se complementará con un incremento del viento hacia la tarde.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 mm y acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 cm, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores. En las zonas de menor elevación, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve.

Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas. Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas. Circular con vehículos preparados para estas condiciones y portar cadenas.

●Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas

●Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/

●Informarse sobre los refugios abiertos o cerrados en https://www.clubandino.org

●Informarse sobre el peligro de avalanchas en https://www.avalanchas.com.ar/

Tomando en cuenta que en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones, y consultar todas las recomendaciones e información para esta época del año en el siguiente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BC55ysxFVBpXGYoAxTUS49Z153oQ2MoMM5H4yko1darphVtNEVwsoaCsa8UYBYuAl&id=100064545198746

Solicitamos la colaboración para mitigar amenazas y peligros característicos de zonas agrestes, así como para resguardar la integridad física de todas aquellas personas que visitan y/o desarrollan actividades laborales en Parques y Reservas.