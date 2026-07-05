Un incendio destruyó por completo el taller de un querido artesano en Villa Turismo





Un importante incendio se registró durante la tarde de este domingo 5 de julio en el barrio Villa Turismo de El Bolsón, donde un taller de carpintería perteneciente a un reconocido y querido artesano de la comunidad resultó completamente destruido por las llamas.

Según informó la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, el alerta se recibió a las 17:56, cuando un llamado informó sobre un incendio de vivienda en un inmueble ubicado sobre el callejón Los Cipreses, en Villa Turismo.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo afectaba un taller de carpintería. Hasta la llegada de las unidades de emergencia, los vecinos del sector actuaron rápidamente brindando la primera respuesta para intentar contener el avance del fuego.

El taller siniestrado, de aproximadamente 8 metros por 4 metros, sufrió daños totales, con una afectación del 100 %. A pocos metros se encontraba otro taller lindero que, afortunadamente, no registró daños gracias al trabajo realizado para evitar la propagación de las llamas.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal del SPLIF y efectivos de la Policía de Río Negro. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas.

Segundo llamado por un incendio vehicular

Horas más tarde, el Cuerpo Activo debió intervenir en una segunda emergencia. A las 19:59, un llamado al 911 alertó sobre un incendio vehicular en la intersección de las calles San Francisco y Brown, en el sector de la feria conocida como "La Saladita".

Una unidad de bomberos se dirigió al lugar y constató que el propietario del vehículo había logrado extinguir el fuego antes de su arribo. El personal verificó que no existieran riesgos de reignición o propagación en el compartimiento del motor.

De acuerdo con las primeras observaciones, el incendio se habría originado por un cortocircuito, sin que se reportaran personas heridas ni mayores consecuencias.