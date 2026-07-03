El Bolsón refuerza la seguridad para la temporada de invierno con la incorporación de 30 efectivos policiales

En el marco del Plan de Seguridad "Temporada de Invierno El Bolsón 2026", la Jefatura de Zona II El Bolsón, a cargo del comisario inspector Walter Ñancucheo, recibió un contingente de 30 efectivos policiales que se incorporarán como refuerzo para fortalecer el operativo de seguridad durante la temporada invernal.

El grupo, trabajará de manera coordinada con el personal policial que ya presta servicios en la ciudad turística, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención, seguridad y acompañamiento tanto a los residentes como a los turistas que visiten la localidad durante el invierno.

La incorporación de estos efectivos permitirá incrementar la presencia policial en distintos sectores estratégicos de El Bolsón, entre ellos las zonas comerciales, los barrios, las rutas, los accesos a la ciudad, los centros turísticos y otros espacios de alta concurrencia. De esta manera, se busca potenciar las acciones preventivas, brindar una respuesta más ágil ante los requerimientos de la comunidad y contribuir a generar un entorno seguro para quienes eligen disfrutar de uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

Desde la Policía de El Bolsón destacaron que este refuerzo forma parte del compromiso permanente con la prevención, la cercanía con la comunidad y el trabajo conjunto para garantizar que vecinos y visitantes puedan transitar una temporada de invierno segura, tranquila y disfrutar de todos los atractivos que ofrece la localidad.