Un vecino de El Bolsón impulsa una iniciativa solidaria para entregar viandas a quienes más lo necesitan



La solidaridad vuelve a decir presente en El Bolsón de la mano de Santiago Massi, conocido por todos como "Santi", quien decidió poner en marcha una iniciativa destinada a brindar un plato de comida caliente a personas y familias que atraviesan dificultades económicas. Con el acompañamiento de amigos y vecinos, comenzará a preparar y distribuir viandas solidarias todos los viernes, con el objetivo de llegar especialmente a adultos mayores, familias vulnerables y vecinos que no logran cubrir sus necesidades alimentarias. La solidaridad vuelve a decir presente en El Bolsón de la mano de Santiago Massi, conocido por todos como "Santi", quien decidió poner en marcha una iniciativa destinada a brindar un plato de comida caliente a personas y familias que atraviesan dificultades económicas. Con el acompañamiento de amigos y vecinos, comenzará a preparar y distribuir viandas solidarias todos los viernes, con el objetivo de llegar especialmente a adultos mayores, familias vulnerables y vecinos que no logran cubrir sus necesidades alimentarias.





Massi explicó que la propuesta nació a partir de las historias que escucha diariamente de clientes de la ferretería donde trabaja. Allí tomó contacto con numerosas realidades de personas que, pese a tener empleo en algunos casos, no consiguen llegar a fin de mes y necesitan ayuda para alimentar a sus familias.





"Uno puede darse algunos gustos, pero hay gente que no puede llegar a fin de mes. La idea es ayudar a que tengan alimentos para sus niños, para sus abuelos o para quien lo necesite", señaló.





El vecino explicó que la intención es elaborar viandas todos los viernes y comenzar con el reparto desde las 8.30 de la mañana. Algunas serán entregadas a domicilio, especialmente a adultos mayores que no puedan movilizarse, mientras que el resto podrá ser retirado por quienes lo necesiten en su vivienda, llevando una olla o un recipiente para recibir la comida.





Según comentó, ya cuentan con una importante cantidad de alimentos para iniciar el proyecto, aunque aclaró que las necesidades son muchas y toda colaboración será bienvenida para poder sostener la iniciativa en el tiempo y ampliar la cantidad de beneficiarios.





Actualmente, la preparación de las comidas se realizará en su domicilio particular, ubicado en Avenida San Martín 691, ya que allí cuentan con el espacio y los elementos necesarios para cocinar. Sin embargo, expresó el deseo de conseguir en el futuro un lugar más amplio donde puedan instalar los quemadores, almacenar los insumos y trabajar con mayor comodidad.

Massi también destacó que no está solo en este desafío. Un grupo de amigos y vecinos decidió sumarse voluntariamente para colaborar tanto en la elaboración de las comidas como en la distribución de las viandas, conformando un equipo comprometido con asistir a quienes atraviesan momentos difíciles.





Además de quienes necesiten recibir una vianda, el impulsor de la propuesta invitó a toda la comunidad a colaborar con alimentos no perecederos y productos frescos. Explicó que son de gran utilidad donaciones como fideos, arroz, lentejas, aceite, papas, cebollas, zanahorias y otros ingredientes que permitan preparar comidas nutritivas para una mayor cantidad de personas.





Incluso contó que varios productores y vecinos ya comenzaron a acercar verduras provenientes de sus chacras, gesto que consideró fundamental para que la iniciativa pueda crecer y sostenerse semana tras semana.





Uno de los mensajes que Santiago Massi dirigido a quienes atraviesan necesidades económicas. Les pidió que no sientan vergüenza de solicitar ayuda y aseguró que el objetivo del proyecto es precisamente acompañar a quienes hoy la están pasando mal.





"Que no tengan vergüenza de escribirme ni de venir a pedir una vianda. Sea la necesidad que sea, vamos a estar para ayudar", expresó.





Los vecinos que necesiten acceder a una vianda, o aquellas personas que deseen realizar donaciones y colaborar con esta propuesta solidaria, pueden comunicarse al teléfono 2944-89-47-18 o a través de las redes sociales de Santiago Massi. También podrán acercarse directamente a Avenida San Martín 691, donde este viernes comenzará oficialmente una iniciativa que busca transformar la solidaridad en un plato de comida para quienes más lo necesitan.